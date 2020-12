La surrealista anécdota del torero Juan José Padilla con Bertín Osborne: "Has dado donde no hay ojo"

Uno de los toreros más exitosos de España, Juan José Padilla, visitó a Bertín Osborne en el programa 'El show de Bertín' de Canal Sur Televisión. Padilla, que se retiró de los ruedos en el año 2018, habló de muchas cosas de su vida, de su profesión, de amor e incluso también estuvo bromeando mucho con el propio Bertín Osborne y con el resto de colaboradores, como por ejemplo Vicky Martín Berrocal.

EL PADILLA MÁS SINCERO Y BROMISTA

En una mesa junto a Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal, Juan José Padilla mostró su lado más cercano y sincero al hablar de la que era su profesión hasta hace dos años. “El más valiente es el que más miedo tiene, yo por ejemplo no entiendo a los toreros que antes de la corrida están solos en un hotel. Yo no podía, necesitaba a alguien conmigo y después cuando te montas en la furgoneta y vas camino a la plaza te preguntas dónde voy yo...”, recuerda.

Uno de los lances más característicos de Padilla es el de 'porta gayola', que consiste en que el torero espera al toro de rodillas frente a la puerta de toriles antes de salir al ruedo. Suele ser una imagen tan espectacular como peligrosa. “A porta gayola me he puesto muchas veces, una temporada incluso me puse en 49 tardes”, comenta.

Pero una la recuerda especialmente. Fue una tarde en Zaragoza, dos años después de haber perdido el ojo izquierdo. “Me fui a la puerta de chiqueros y me dio un toro una cornada en el mismo ojo”, explica mientras se señala el parche que tiene en el ojo izquierdo. Antes las risas de todos, Padilla continúa y recuerda que pensó lo siguiente: “¡Te has equivocado, has dado donde no hay ojo!”.

SU PADRE LE HIZO SU PRIMERA MULETA

Juan José Padilla también tuvo tiempo para sentarse junto a Bertín Osborne en un sofá y observar en una pantalla gigante varias fotografías que le llevan a su infancia o a momentos importantes de su vida en general. Fotos de su familia cuando Padilla era muy pequeño o una imagen de él sosteniendo una muleta que le hizo su padre con un toldo naranja. Una muleta que usaría con 7 años para torear una becerra. “Con esa edad era consciente de que mi padre me llevaba a las ganaderías donde veía tentar a Francisco Rivera 'Paquirri', Manzanares, Damaso González..", comenta.

SU BODA ESTUVO A PUNTO DE SUSPENDERSE

Padilla también recordó que le llamaba 'El panaderito', ya que el jerezano cumplió con la tradición y profesión familiar y su primer trabajo fue repartiendo el pan a las puertas de las casaa. En una de esas, cuando tenía 17 años, se enamoró de una joven chica de 14 años llamada Lidia que posteriormente se convirtió en su mujer.

“La boda estuvo a punto de suspenderse por una grave cornada que sufrí ese año. El verdadero valor no está en ponerse delante del toro sino en afrontar la vida como viene y seguir adelante con todos los proyectos que tenemos en mente. Al final pudimos celebrar la boda y fue maravillosa”, apunta Padilla.