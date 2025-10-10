Estos son los tres pasos básicos para perder grasa abdominal pasados los 40

Ya estamos de nuevo como cada semana con Javi Peña, nuestro preparador físico de cabecera en COPE Málaga. Cada semana abrimos esta ventana para que tú te pongas en forma y además lo hagas de manera llamativa, tranquila, fácil, comunicativa y muy directa. Javi Peña nos informa con un lenguaje de calle a aquellas personas que están dudando de tener un buen cuerpo pasado los 30 años. Sí, sí, eso creo que es uno de nuestros propósitos a nivel físico. Esta semana hablamos de como poner en práctica tres elementos fundamentales de como perder grasa.

Javi Peña nos dice en este aspecto que, “una vez pasamos esa barrera de los 30, ya nos vamos convirtiendo en padres, madres, muchas responsabilidades, más carga laboral, entonces nos vamos abandonando, nos vamos abandonando totalmente El otro día yo hablaba con un amigo y que estaba en un gimnasio precisamente y me hablaba de lo llamativo que en esta época, en esta etapa de ahora, de la vida de ahora que tenemos, no sé si es el postureo de las redes sociales que eso nos lleva a cuidarnos más, a ser, a tener, por ejemplo, hay mucha gente por ejemplo que se cuida más, la chica se opera, todo el mundo quiere parecer casi perfecto en la red porque las redes sociales te lo demandan. Me dice Javi, en el gimnasio a donde voy, aquí en Málaga, no hay un porcentaje de gente mayor, de gente que supera los 40 y los 50 años. Está el típico niño o niña, jovencito que quiere mantener y tener un buen cuerpo, pero dice, es increíble el montón de gente que quiere estar bien", señala.

COPE Málaga Javi Peña nos enseña a perder peso online cada miércoles.

Peña además apunta otro detalle, “yo creo que las redes sociales tanto tienen sus cosas buenas como malas, pero creo que en ese punto está muy a favor de la salud porque al final nos vamos comparando, vemos esas vidas maravillosas, esos cuerpos, al final nuestro subconsciente nos va engañando y al final lo queremos, y querer ese cuerpo al final es entrenar, es tener salud, es mirar que comemos, los hábitos de las comidas van cambiando muchísimo. Si tú vieras en los colegios cómo ha cambiado, esos desayunos que llevan los críos y las crías, es impresionante y todavía hay muchísimo trabajo que hacer porque hay muchísimos, pero yo recuerdo cuando yo era joven que los desayunos no tienen nada que ver con lo que había ahora y lo que se implica, por ejemplo, también desde los centros educativos” apunta.

salud a los 40 y 50

Javi Peña apunta otro detalle vital en la concienciación de perder peso, “para mí no hay ni dietas mágicas, ni trucos mágicos, simplemente considero yo y muchos compañeros y compañeras que debemos de entrenar fuerza principal, debemos de ir al gimnasio o debemos de entrenar en nuestra propia casa, pero debemos de entrenar con lo que siempre se ha dicho pesas, que ya que no es ir al gimnasio y ponernos full, que debemos de entrenar”, subraya.

COPE Málaga Javi Peña te enseña a bajar de peso desde casa.

En este capítulo, Peña apunta al descanso, que es vital, “una nutrición simple. No debemos de complicarnos, más o menos todo el mundo sabemos lo que es comer sano, u plato de verdura, tu carbohidrato, tu proteína, ¿vale? Que es tu pasta, tu arroz, después tu pescado, tu pollo y también muy importante dormir, el descanso. Cumpliendo esos tres pilares, si lo haces un 80% te puedo asegurar que la grasa baja y al final es ese triángulo, esa pirámide que debemos de cumplir si de verdad verdaderamente queremos cuidarnos. La comida es vital, ¿no? La comida es vital, el entrenamiento es vital y el descanso es vital”, comenta.