Multas y control de plazas de estacionamiento para movilidad reducida en Pontevedra: 200 sancionados en 2025

La campaña de control de plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida en Pontevedra ha dado como resultado la sanción de alrededor de 200 conductores por uso irregular de estos espacios. Según informó la concelleira de Protección Ciudadana, Eva Vilaverde, estas plazas son esenciales para el día a día de quienes tienen derecho a ellas, y su uso indebido genera problemas para estas personas.

Hasta el 30 de septiembre de 2025, la Policía Local ha denunciado a 198 conductores, desglosándose las infracciones en 178 por estacionar sin tarjeta o con tarjeta inválida, 10 por detenerse sin tarjeta o con tarjeta inválida, y 10 por obstaculizar el uso correcto de los pasos rebajados (9 por estacionar y 1 por parar). Además, se intervinieron 33 tarjetas de estacionamiento, entre las que se incluyen casos de uso fraudulento, tarjetas caducadas y fotocopias no autorizadas.

La última campaña intensiva de vigilancia se llevó a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre, durante la cual se supervisaron 305 vehículos estacionados en estas plazas azules. Como resultado, 18 conductores fueron sancionados; 13 por no poseer tarjeta de estacionamiento y 5 por usar tarjetas no válidas. También se retiraron varias tarjetas caducadas y otras utilizadas fraudulentamente.

La concelleira Eva Vilaverde hace un llamado a la responsabilidad y empatía hacia los usuarios legítimos de estas plazas, insistiendo en la importancia de mantener las tarjetas actualizadas para evitar sanciones y garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

En Pontevedra existen 259 plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida en zonas urbanas como Monte Porreiro y Estribela, mientras que se han expedido alrededor de 340 tarjetas para estos usuarios autorizados.

Este esfuerzo forma parte de un compromiso continuo de la Policía Local y las autoridades para garantizar el respeto y uso adecuado de los espacios reservados, esenciales para la calidad de vida de quienes los necesitan.