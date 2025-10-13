Los trenes seguirán sin circular entre Cataluña y la Comunitat Valenciana por las inundaciones

Adif mantiene interrumpida la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castellón a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la DANA Alice. La suspensión de la circulación se prolongará, al menos, durante todo este lunes 13 de octubre.

La administradora de la infraestructura ferroviaria "ya ha desplegado todos los equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias y ha movilizado los recursos necesarios para reparar los daños cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita".

Entre Ulldecona y L’Aldea (Tarragona) se sigue inspeccionando el tramo y hasta el momento se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños. En estos momentos, se encuentran trabajando en la vía 1 un tren con 9 tolvas de balasto, una perfiladora y una bateadora.

Por otro lado, y a causa de la caída ayer de un rayo en un edificio técnico de señalización de la localidad castellonense de Benicarló, se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico.

En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones. Entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.