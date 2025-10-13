Aemet advierte que seguirán los "chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes" en Castellón

La atmósfera no logra estabilizarse en la Comunitat Valenciana y las lluvias van a continuar a lo largo de esta semana. Ante la previsión de fuertes tormentas, la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha decretado el aviso naranja desde las 10 de la mañana en la franja costera, lo que ha llevado a la suspensión de la jornada lectiva en un municipio, en Vila-real. Otros como Castellón de la Plana no consideran que se cumplan los criterios para cancelar las clases.

La previsión apunta a "cielo muy nuboso o cubierto con chubascos y tormentas, que especialmente en el litoral y prelitoral serán fuertes o muy fuertes y persistentes". Unas precipitaciones que caen sobre mojado y es que en Castellón se han superado desde el jueves los 150 l/m2 en amplias zonas.

Se espera que los fenómenos más intensos sean localizados y no tan generalizados como los de las jornadas previas. Aemet activa desde las 10:00 horas el aviso naranja por lluvias que pueden acumular en la costa 80 l/m2 en doce horas o más de 40 en una hora, también por tormentas acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento, mientras que el aviso es amarillo en el interior.

Continuarán la próxima noche y madrugada

Además, a partir de la medianoche y hasta las 8 del martes será amarillo en el litoral. Por tanto, se rebajará el nivel de riesgo, aunque se pueden registrar la próxima madrugada chubascos de 30 l/m2 en una hora o más de 60 en doce en la franja litoral.

Un martes con "intervalos de nubes bajas con nubosidad de evolución por la tarde; se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior, localmente moderados, que pueden extenderse al litoral".

De cara al miércoles, el pronóstico apunta a que se mantendrá la inestabilidad ya que habrá "cielo nuboso, con chubascos y tormentas en la mitad norte, que podrían ser localmente fuertes; en el resto no se descartan chubascos débiles".

Y se mantendrá durante la segunda mitad de la semana. El jueves tendremos "cielo nuboso, con probables chubascos y tormentas en la mitad norte".

Episodio de precipitaciones

El impacto de la DANA Alice se ha dejado sentir en gran parte de la provincia de Castellón, pero especialmente en la costa y el prelitoral. Lluvias que desde la tarde del jueves y hasta la noche del domingo han dejado: 285 l/m2 en Columbretes, 160 la pobla tornesa y Torreblanca, 155 la Ribera de Cabanes, 150 Benicarló, 145 Benicàssim y Castellón de la Plana o 140 en Benicarló. Ha habido carreteras y caminos cortados, así como zonas inundables también cerradas.