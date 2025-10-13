"Nos decían que seguramente teníamos que pasar la noche": Miles de personas se ven afectadas por las lluvias en el sur de Tarragona

En las primeras horas de la mañana de este lunes hay dificultades para desplazarse entre las provincias de Castellón y de Tarragona. Las lluvias, que anoche dejaron más de 400 l/m2 en puntos cercanos a la desembocadura del Ebro, como por ejemplo Freginals, condicionan la movilidad.

La AP-7 ha sido reabierta entre Vinaròs y la vecina comunidad de Cataluña, en ambos sentido, aunque con limitaciones porque no están todos los carriles habilitados. Incluso se tuvo que echar mano de bomberos y Guardia Civil para atender a conductores que estaban parados en la carretera en ambas provincias y municipios catalanes han habilitado pabellones donde poder pasar la noche.

En COPE hemos podido contactar con una de las afectadas. Ella es Eva es de Castellón de la Plana y ha llegado a casa junto a su pareja, sobre las 7:00 horas, después de pasar la noche detenidos en la AP-7.

Relata Eva que "sobre las 11 de la noche en Amposta, en la AP-7, hemos encontrado un atasco con muchos coches de Policía para arriba y para abajo... la gente estaba desesperada, saliendo de los coches, entrando, girando, dando media vuelta".

No había alternativa ya que las lluvias habían provocado inundaciones en diversas vías: "Probamos de ir por la AP-7, por la Nacional 340.,.. pero no teníamos ninguna opción y veíamos que iba para largo".

Tras ello, "nos decían que seguramente teníamos que pasar la noche porque la carretera estaba inundada y hasta arreglarla iban a pasar muchas horas. Hemos parado, hemos dormido y nos hemos despertado sobre las 5:30 o 6 horas y la AP-7 estaba bien, aunque la Nacional seguía cerrada y hemos podido llegar a Castellón".

Una vez en Castellón, rápidamente se han cambiado y han desayunado con tal de poder ir a trabajar, después de permanecer durante más de 6 horas en el coche y llegar alrededor de las 7 de la mañana a su destino.

Trenes

Si la circulación por carretera es complicada y solamente hay que desplazarse hacia Cataluña si es imprescindible, también el servicio ferroviario se ve afectado. Más de 3.000 viajeros vieron como su tren se cancelaba ayer, entre las dos comunidades autónomas y no se espera que se retome hasta las 11 de la mañana.

En las comarcas castellonenses, el episodio de intensas precipitaciones deja desde la tarde del jueves y hasta la noche del domingo 285 l/m2 en Columbretes, 160 la pobla tornesa y Torreblanca, 155 la Ribera de Cabanes, 150 Benicarló, 145 Benicàssim y Castellón de la Plana o por encima de los 140 en Benicarló.

Ello provocó que se cortaran algunas carreteras y caminos, o zonas inundables también estuvieran cerradas, aunque en general a estas horas la normalidad en el inicio del lunes es la predominante.

Las tormentas han provocado, por ejemplo, la caída de un rayo en la azotea de una finca en Vinaròs, cayendo casquillos al suelo y en una caseta de Adif en Benicarló, donde intervino el Consorcio de Bomberos de la Diputación para sofocarlo y provocó que se detuviera un tren antes de que se pudiera restablecer la circulación.

Previsión

Además y ante la previsión para la tarde de este lunes de fuertes tormentas, Aemet ha decretado el aviso naranja desde las 10 de la mañana en la franja costera, ha llevado a la suspensión de la jornada lectiva en un municipio, en Vila-real. Otros como Castellón de la Plana no consideran que se cumplan los criterios para cancelar las clases.

Un lunes de "cielo muy nuboso o cubierto con chubascos y tormentas, que especialmente en el litoral y prelitoral serán fuertes o muy fuertes y persistentes".

Se espera que los fenómenos más intensos sean localizados y no tan generalizados como los de las jornadas previas. Aemet activa desde las 10:00 horas el aviso naranja, riesgo importante, por lluvias que pueden acumular en la costa 80 l/m2 en doce horas o más de 40 en una hora, también por tormentas acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. El aviso es amarillo en el interior.

A partir de la medianoche y hasta las 8 del martes se rebaja el nivel de aviso que será amarillo en el litoral. Se pueden registrar la próxima madrugada chubascos de 30 l/m2 en una hora o más de 60 en doce.