El secreto que debes conocer para perder peso a partir de los 40 años: un sencillo gesto

Lo dicen los expertos en la materia: No es cuestión de estética, sino de salud. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo cardiovascular en sí mismos. Estar pasado de peso no es bueno, quizá incluso a cualquier edad. Conforme van pasando los años, puede ser más difícil perder peso, aún comiendo sano y haciendo ejercicios. Luchar contra los kilos de más puede ser una tarea difícil a cualquier edad, no solo cuando eres mayor de 40. Sin embargo, al cumplir los cuarenta años es cierto que hay una dificultad añadida, pues el cuerpo funciona distinto.

CAMBIA EL CUERPO

Y es que a partir de los 35-40 años el cuerpo empieza a perder musculatura y eso sólo mejora si empiezas a hacer más pesas y menos cardio. Muchas veces tengamos la edad que tengamos intentamos bajar peso haciendo ejercicios de cardio. Nos matamos a correr o a andar en bici sin notar casi bajadas de peso.

Todo eso tiene una explicación: no logras bajar porque no lo estás haciendo bien. Los expertos en nutrición, salud y deporte aseguran que es tan importante correr una hora como hacer 50 abdominales. La pérdida de músculo debe ser combatida con algún tipo de ejercicio.

VIDA SALUDABLE

A la hora de perder peso hay varias cosas que tienes que tener claras. La primera es que el objetivo último siempre tiene que ser tener una vida más saludable no sólo perder la barriga. Y eso se consigue mejorando la alimentación. Pero otro consejos fundamental que tienes que tener en cuenta es que sólo vas a lograr bajar de peso si caes en un déficit calórico. Es decir: si en tu cuerpo entras menos calorías de las que "salen" por lo que no lograrás grandes avances si no combinas dieta con ejercicios.

DIFÍCIL, PERO ES POSIBLE

Aquí te mostramos como perder peso y tener un vientre más plano si superas ya la cuarentena de edad. Está claro que los cuerpos no son los mismos, pero con una base, puedes estar en buen momento para ello, más que nada además por tu salud.

Anticípate. No esperes a tener muchos kilos de más para ponerte en manos de un especialista en nutrición y dietética o, simplemente, para empezar a cuidar más lo que comes.

Cambios en la dieta. Incrementa la ingesta de pescado y proteínas de calidad, frutas y verduras. Pásate a los alimentos integrales, mantén a raya el estreñimiento con un aporte extra de fibra que, además, ayuda a saciar el hambre. Controla el tamaño de las raciones, reduce al máximo el consumo de alcohol y date caprichos saciantes con pocas calorías.

Hidratación. Bebe mucha agua. Si te resulta un poco aburrido puedes combinarla con infusiones que puedes tomar tanto frías como calientes. Eso sí, no añadas azúcar. Esto ayuda a la digestión, alivia el estreñimiento y contribuye a la saciedad.

Paciencia. Lo saludable es perder 500-800 gramos por semana. Adelgazar a mayor velocidad puede implicar riesgos para la salud y, además, suele ser engañoso. Por regla general, estas pérdidas de peso tan bruscas suelen deberse a la pérdida de líquido, no de grasa, de manera que los kilos que se fueron regresan son enorme facilidad.

Muévete. La alimentación saludable y equilibrada debe ir acompañada de actividad física para mantener el peso adecuado o perderlo si es que sobra. La clave está en trabajar la masa muscular, ya que es el tejido que más calorías consume. Las personas que no han hecho ejercicio nunca pueden encontrar que este reto es casi imposible, así que trata de escoger actividades que nos motiven y podamos hacer de forma regular.

