Un enfermero alza la voz cuatro meses después de superar el COVID-19: taquicardias y cansancio

Detrás de las cifras que día tras días deja la pandemia hay nombres como el de Alfonso García, que sabe bien qué es el coronavirus. Lo sabe por su trabajo, ya que es enfermero del centro de salud Alameda-Perchel de Málaga, una profesión que ejerce desde hace 38 años. Y lo sabe porque lo ha vivido en primera persona.

En una entrevista en COPE MÁS Málaga recuerda cómo llevaba un año “haciendo pruebas de PCR, test de antígenos, dedicado plenamente al diagnóstico COVID y bromeaba con mi compañero diciendo que estábamos inmunizados por tanta gente que había pasado por allí”, apunta.

“De buenas a primeras, mi hija me dice que se encuentra mal, mi mujer también y coincide que los cuatro que vivimos en casa cogimos el COVID”, aunque desconocen cómo se contagiaron.

FIEBRE ALTA

Él fue el último de la familia en presentar síntomas, pero la situación se complicó: “Estuve una semana con una fiebre altísima, que no conseguía bajar con nada, salvo con dos analgésicos muy potentes al final de la tarde, y el médico de cabecera me aconseja que me vaya al hospital para que me hagan una radiografía por si tengo una neumonía”.

Lo único capaz de cuidar al ser humano es otro ser humano... Su nombre es ENFERMERA y su apellido, CUIDADOS.



¡Feliz #DiadelaEnfermeria! https://t.co/G7qkuQJrtx#DiaInternacionalDeLaEnfermera#nursesday2021pic.twitter.com/WvJqSTvF8D — SATSE (@Sindicato_SATSE) May 12, 2021

Alfonso fue a Urgencias un viernes, le dieron el alta con un tratamiento con corticoides “y volví el lunes en ambulancia porque no llegaba”, subraya.

SANGRE DE PULMÓN

Tras una primera atención en Urgencias, a Alfonso García lo derivaron a planta, pero horas después acabó en la UCI. Alfonso se dio cuenta, al hacer un movimiento cuando el personal de Enfermería fue a tomarle la temperatura, que había echado “sangre de pulmón”.

“En ese momento llaman a los médicos de la planta y me llevan a la UCI... es lo que más recuerdo, el recorrido corriendo por el pasillo de un –hospital- Carlos Haya que yo ya no conocía porque llevo mucho tiempo en Atención Primaria, y cómo corríamos a la UCI con una enfermera y una doctora con sus maletines de parada cardiorrespiratoria”, comenta.

SECUELAS TRAS EL CORONAVIRUS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hoy, cuatro meses después, sigue de baja y sin poder hacer vida normal porque aún se está recuperando. “Muscularmente me he recuperado bastante porque, además, estoy yendo a un preparador físico”, dice Alfonso García, que asegura que la “chapa y pintura está bien, pero el motor falla... tengo una taquicardia que no me deja moverme como yo querría, mi función pulmonar no está al cien por cien y sufro cansancio a diario”.

Nada mejor que hoy #DíaInternacionaldeEnfermería ������‍⚕️ para publicar el último número (113) de la emblemática revista #EnfermeríaDocente�� ,73 años de historia de nuestro hospital, que vuelven a ver la luz con edición renovada y modernizada

Ya disponible��https://t.co/3f8dClEXJypic.twitter.com/jqSID3ruY5 — huvv.es (@HUVV_SAS) May 12, 2021

Por lo que ha vivido, Alfonso teme las consecuencias del fin del estado de alarma. “Las manifestaciones y los gritos de libertad me generan pánico... es susto porque yo me muevo con mucha cautela y entiendo que la población debería hacer eso mismo porque el COVID no ha terminado, en cualquier momento aparece otra ola y parece que la gente no se ha dado cuenta”, añade.

Alfonso García Guerrero es uno de los miles de enfermeros que trabajan en centros sanitarios de toda la provincia. Él le pone voz a un colectivo que celebra su día este miércoles, 12 de mayo, el Día de la Enfermería.

También te puede interesar:

Así influyen en tu cuerpo las malas posturas del teletrabajo, según el Colegio de Fisioterapeutas

El doctor Carballo alza la voz sobre la segunda dosis de AstraZeneca: "Se juega con la vida de la gente"

El SMS de la Seguridad Social que llegará a tu móvil con un importante aviso a partir de esta semana