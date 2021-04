Sacan a la luz la peligrosidad de superar el COVID-19 levemente: “Aumenta el riesgo de muerte”

La pandemia del Covid-19 está suponiendo un verdadero problema para la sociedad. Los contagiados pasan la enfermedad de distinta manera. Algunos de manera asintomática, otros con síntomas leves y otros muchos sufren la enfermedad con muchas más consecuencias, llegando incluso a ser hospitalizados. Y, tristemente, también existen miles de casos que no han podido superar la enfermedad y han fallecido. Asimismo, muchos contagiados han conseguido pasar la enfermedad en unos días, pero los efectos de haber pasado el Covid-19 no quedan en vano en muchas ocasiones. Hablamos de Covid persistente, que consiste en sufrir consecuencias una vez superado el coronavirus, como pueden ser problemas respiratorios o de debilidad general e incapacidad para recuperar la calidad de vida previa. Pero lo peor es que, como aparecen en muchas noticias últimamente, ciertos pacientes que han pasado el Covid-19 están más expuestos a tener enfermedades crónicas de diversa índole. Esto es algo, sin duda alguna, mucho más preocupante y por eso en COPE Málaga han hablado sobre este asunto con el médico y cirujano César Ramírez.





LOS EFECTOS DEL COVID-19 PARECEN AUMENTAR EL RIESGO DE MUERTE

Los efectos que deja el Covid-19 en los pacientes pueden traducirse en síntomas mantenidos como, por ejemplo, cansancio o problemas respiratorios, que pueden durar meses tras superar la enfermedad, lo que se conoce como síntomas persistentes, pero pueden extenderse de manera más amplia, lo que implica un mayor riesgo. “Los efectos parecen aumentar el riesgo de muerte y de problemas de salud crónicos, incluso en aquellos pacientes que no llegaron a tener enfermedad grave y que algunas, ni siquiera, precisaron ser hospitalizadas. Y este es un concepto nuevo de verdad”, explica el doctor malagueño.





Todo se basa en un estudio publicado por la revista Nature y realizado en el centro de veteranos de San Luis en Estados Unidos. La investigación ha sido realizada en algo más de 73.000 personas que han pasado el coronavirus sin gravedad y sin tener que ser hospitalizados. “El estudio ha mostrado que en el período de tiempo que transcurrió entre uno y seis meses desde que tuvieron la enfermedad, el riesgo de muerte era un 60% más elevado en el grupo estudiado que en el resto de la población que no se había infectado nunca. Igualmente, la probabilidad de precisar una consulta médica ambulatoria en ese período de tiempo fue casi un 20% mayor en los recuperados por coronavirus que en aquellos que han pasado la infección”, apunta César Ramírez.









Los efectos sobre la salud del Covid-19 no solo pueden extenderse durante meses en forma de síntomas mantenidos, sino que parecen aumentar el riesgo de muerte y de problemas de salud crónicos.

Así lo he contado en @COPEMalaga

https://t.co/xDMaCRWPdf — César Ramírez Plaza #VacunasParaTod@sYa (@drcesarpramirez) April 26, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





UNA AMPLIA GAMA DE PROBLEMAS MÉDICOS

Esto demuestra que no solo los pacientes que han pasado con gravedad el coronavirus siguen sufriendo síntomas en los meses posteriores, sino que aquellos que han pasado la enfermedad con cierta ligereza también tienen problemas médicos a largo plazo que nunca antes habían tenido, y no solo referidos a los efectos respiratorios. “Son síntomas que podrían afectar a cualquier órgano, ya sean neurológicos, cardiovasculares o gastrointestinales e incluso problemas relacionados con salud mental, ansiedad y trastornos del sueño. Además, tienen mayor propensión a que algunos de estos problemas, como diabetes, enfermedad renal y alteraciones cardíacas podrían convertirse en crónicos”, comenta.





LAS REFLEXIONES DE CÉSAR RAMÍREZ

Tras analizar este estudio, el doctor malagueño César Ramírez deja dos claras reflexiones en su intervención en COPE Málaga:





1.- Las personas que han pasado la infección Covid-19 con síntomas, por leves que sean, y que son las que nosotros clínicamente podemos identificar, deben tener un seguimiento médico de por vida y que corresponde a las estructuras sanitarias responsables (Consejerías de Salud, Ministerio de Sanidad) establecer el protocolo de seguimiento. Y no digamos aquellas que pasaron la enfermedad con síntomas graves y precisaron hospitalización. Y todo esto debe hacerse cuanto antes, porque además este registro de metadatos ni existe ni se conoce en nuestro país.





2.- Por último, y por mucho que los síntomas sean leves y teóricamente uno se inmunice, no merece la pena bajo ningún concepto correr el riesgo de infectarse por coronavirus porque ya hemos visto que a los problemas potenciales de la infección aguda se van a sumar los que vienen después de la curación, como un mayor riesgo de tener enfermedades e incluso de mortalidad. No se puede bajar la guardia hasta que todos estemos vacunados y no se deben relajar las medidas.