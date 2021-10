La razón por la que se conduce en el Reino Unido por el carril izquierdo

Vaya por delante que no es común en España. El asiento del conductor se sitúa normalmente en la parte izquierda del vehículo. Para adelantar o sobrepasar a un vehículo se debe realizar por la izquierda. Los giros a la izquierda deben atravesar el tránsito en sentido contrario. En casi todo el mundo se conduce por la derecha. Siempre el vehículo tiene el volante a tu izquierda, si bien el carril por el que se circula es por el lado zurdo, el opuesto al británico. Y es que se da la paradoja que si alguna vez has tenido que conducir por el Reino Unido, seguro que habrás notado la complejidad que supone conducir por la izquierda cuando uno está acostumbrado a hacerlo por la derecha. Tanto es así que la mayoría de personas se sienten inseguras al circular las primeras veces y temen tener un accidente por despiste.

Si preguntamos en Reino Unido, Japón, Australia o la India (aunque hay muchísimos más países en África, Asia y Caribe), nos dirán que, por supuesto, conducir por la izquierda y llevar el volante a la derecha es lo lógico, mientras que nosotros defenderemos siempre que el carril derecho es el más apropiado.

SOLO EN SUELO BRITÁNICO

Se da el caso que se dan accidentes y algún que otro golpe , por ejemplo, al español que conduce por primera vez en el Reino Unido, “es muy difícil, te acostumbras, pero te cuesta hacerlo”, comentan quien ha vivido esa experiencia.

Pero llegados a este punto pero después de cientos de años se arroja la pregunta: ¿Porqué apenas solo se conduce por el carril izquierdo en el Reino Unido en comparación con otros países?. E incluso en otros continentes. Pues bien, aunque los orígenes no están del todo claros, los historiadores tienen sus propias teorías para explicar este fenómeno.

Pues bien, buceando por internet, Stephen Laing, curador del Museo Británico del Automotor, en Warwickshire aseguró a la BBC que este hábito se adquirió en los tiempos de la antigua Roma. "La mayoría de las personas son diestras, montan los caballos con la mano izquierda así que necesitan mantener la derecha libre para combatir", explicaba. Por eso mismo, los ejércitos marchaban por la calzada izquierda, una costumbre que podrían haber adoptado los ingleses.

También se sabe que en su momento, con la revolución francesa, Napoleón impuso conducir por la derecha en casi la totalidad de los países influenciados o conquistados por Francia. Sin embargo, Reino Unido nunca llegó a adoptar esta medida de circulación.

UNA LEY DEL PASADO

Y hay más teorías sobre conducir por la izquierda, también con el volante cambiado, justo a tu derecha si estás en suelo británico. Y es que en el Reino Unido, allá por el año 1835 se estableció por ley que tanto en el país como en sus colonias se condujera por el lado izquierdo en el Acta de Vías Británicas. "Una norma que fue exportada, por ejemplo, a Japón, donde ingenieros británicos planearon sus vías férreas para que fueran conducidas por la izquierda, lo que llevó a que se estableciera una regla similar para los vehículos que transitaban por carreteras", asegura el especialista en automóviles Giles Chapman.

SE SUMAN SUDÁFRICA Y AUSTRALIA

Según el estudio de Ways of the World: A History of the World's Roads and the Vehicles that Used Them, a día de hoy hay 75 países y territorios, de los cuales 55 de ellos son naciones reconocidas ante la ONU y el resto territorios de dependencias de dichas naciones o de ultramar, que conducen por la izquierda. Aparecen regiones como Sudáfrica, Australia o incluso algo de la India.

