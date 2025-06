Fuster Fabra, abogado penalista, sobre la ley de amnistía: "Vulnera directivas y resoluciones de la UE en materia de terrorismo"

José María Fuster Fabra, reputado abogado penalista, pasa este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE' .

Al comienzo de su charla con Herrera, ha hablado sobre la UCO. Ha asegurado que conoce bien a la UCO. Casi desde su fundación.

"Es una unidad que lleva trabajando muchísimo tiempo. Los mandos de la UCO son gente con carreras civiles y muy brillantemente. Me merecen toda la confianza del mundo y, como abogado, cuando me he tenido que enfrentar a un tema investigado por la UCO, nos hacen sudar mucho", indica. Pueden cometer fallos, por supuesto.

Pero, en palabras de Fuster Fabra, "cuando la UCO hace una instrucción, al 99% está todo muy bien atado y cerrado".





Más temas. La ley de amnistía ya está en el Constitucional sin esperar a que se pronuncie Europa.

"LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA UN PRINCIPIO DE IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA"

Sobre ello, afirma el abogado penalista que "es inconstitucional por muchísimos motivos. El TC parece que la va a avalar. Habrá que respetarlo, evidentemente. Pero el día 15 estamos convocados a dos vistas en la UE. Se mirará toda la cuestión económica que afecta a la ley de amnistía y la segunda en la que estará mi despacho relativo a la cuestión del terrorismo. Esta ley de amnistía vulnera directivas y resoluciones de la UE en materia de terrorismo".

La UE, dice, debe trabajar de una manera uniforme.

Explica Fabra posteriormente que "la ley de amnistía dice que un mismo hecho cometido en Cataluña es amnistiable y si se hubiese cometido en Murcia, no. Vulnera claramente un principio de igualdad y seguridad jurídica. Viene de años atrás".

