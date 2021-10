DGT: El nuevo dispositivo que tendrás que comprar si eres conductor profesional

Se suele decir que más vale prevenir que curar. Y eso lo sabe bien la DGT a través de sus muchas campañas a lo largo de la historia. La última idea es la de obligarte a llevar en tu vehículo, si eres conductor profesional de camiones o autobuses, un dispositivo que, para la DGT, es esencial. Un alcoholímetro antiarranque es el nuevo aparato que quiere instalar la Dirección General de Tráfico para reducir el número de víctimas mortales en las carreteras. De esta manera, se evitará que un conductor bebido salga a la carretera con todo lo que ello significa, tanto para él como para los demás.

Stay safe this Labour Day Long Weekend! Never allow yourself to drink and drive, never allow someone you suspect is impaired by alcohol or drugs to drive. Find out more here: https://t.co/hOCAXbOI5L#ALCOLOCK#LabourDayWeekend#LabourDay#longweekend#impaireddrivingpic.twitter.com/El8mFagTkk