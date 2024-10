Ni radares ni controles de la ITV: para qué sirven las cámaras que se han instalado por Málaga

Eres vecino de Teatinos, vives por la zona de El Romeral y para tus desplazamientos al centro sueles tomar la calle Navarro Ledesma. Al llegar al cruce a la altura de la calle Orson Welles, ves una cámara instalada de forma similar a un semáforo y no sabes si es algún tipo de radar, si es una cámara de vigilancia y no te encaja que sea una cámara para controlar el futuro acceso a la Zona de Bajas Emisiones porque el área delimitada no llega tan lejos.

Entonces, ¿para qué es esa cámara? La respuesta es que se trata de una de las treinta cámaras de tráfico que ha instalado en las últimas semanas el Ayuntamiento de Málaga por toda la ciudad para vigilar la circulación. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, explica en COPE que esas cámaras “dan una visión del conjunto de la ciudad, de sitios críticos, pero no son radares ni denuncian la ITV ni denuncian nada”, sino que sus imágenes sirven “para informar del tráfico”.

CÁMARAS EN EL VIARIO

Ese tipo de cámaras ya empezaron a instalarse hace años en las principales vías de la ciudad y ahora se ha colocado una treintena más en vías más secundarias, como el mencionado ejemplo de la arteria que recorre de oeste a este la zona de Teatinos. “Primero va el viario principal y cada año, con la dotación económica que vamos teniendo” se va ampliando “la malla” que conforman esas cámaras de tráfico, según Hernández.

Como apunta la concejala, esa malla se seguirá extendiendo, con el objetivo de tener controlada por cámara buena parte de la ciudad de Málaga. ¿Y con qué objetivo?, ¿de qué le sirven al ayuntamiento esas cámaras, como las treinta que se acaban de instalar? Según la edil, “tienen mucha utilidad”, por ejemplo, para poder “anticiparnos” en casos de accidentes o cualquier otra incidencia en la vía.

INTERVENIR ANTE UN ACCIDENTE

“Si vemos que hay en la carretera un obstáculo o vemos que un cruce semafórico está roto, los mecanismos ya están automatizados para hacer las medidas correctivas o preventivas de mantenimiento”. Es decir, que a través de las imágenes en directo que emiten esas cámaras, el ayuntamiento puede detectar, por ejemplo, que hay un semáforo estropeado o que se ha producido un accidente e intervenir de inmediato.

Además, esas imágenes son las que utilizan en el Centro Municipal de Gestión de Tráfico para informar por ejemplo a esta emisora sobre el estado de la circulación en la ciudad. Y tú mismo puedes visionar esas imágenes en directo a través de la web del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga a través de este enlace, donde se pueden ir consultando las imágenes de las cámaras por cada uno de los once distritos de la ciudad.