Málaga diseña las Zonas de Bajas Emisiones: qué vehículos podrán acceder y cuáles serán multados

Si tu coche tiene 12, 15, 20 años y te preocupa no poder circular con él el año que viene por el centro de la ciudad cuando entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), te interesará saber que lo más probable es que no tengas ningún problema. En COPE Málaga aclaramos algunas cuestiones básicas sobre una medida que se aplicará en ciudades de toda España, estableciendo áreas de acceso restringido para los vehículos más contaminantes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire.





QUÉ VEHÍCULOS TENDRÁN PERMITIDO EL ACCESO A LAS ZBE

La gran pregunta: ¿qué vehículos tendrán permitido el acceso y cuáles no? Sí podrán acceder a las ZBE todos aquellos vehículos que tengan distintivo ambiental de la DGT, independientemente de la letra y de si es de color verde o amarillo.





La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández explica que cualquier coche “etiquetado puede entrar, estacionar y hacer todo lo que viene haciendo hasta ahora”. En todo caso, aclara que “irán pasando unos períodos en los que esos coches irán perdiendo esa clasificación ambiental y, entonces, irán perdiendo ese derecho, pero no es algo inminente, sino que hablamos de años”.





PEGATINA DE LA DGT

Eso sí, no será necesario comprar la pegatina de la DGT y ponerla en la luna del vehículo porque el control de acceso se hará “con unas cámaras que leen las matrículas, conectan con la base de datos de la DGT y, el que acceda a la ZBE sin tener derecho a hacerlo, recibirá un boletín de denuncia”.





Esos vehículos que no podrán acceder a las zonas de tráfico restringido serán a los que la DGT no conceda un distintivo ambiental. ¿Y cómo puedo saber si mi coche lo tiene o no? Es un trámite muy sencillo: basta con poner en el buscador de internet las palabras 'distintivo ambiental DGT', pinchar en el primer resultado que aparece e introducir la matrícula del vehículo. Eso sí, a los vehículos sin distintivo no se les prohibirá el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones desde el primer momento: se establecerá una moratoria (de una duración aún por definir), al igual que a aquellos vehículos procedentes de otros municipios, que también tendrán limitado el acceso.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Precisamente, este martes, 10 de octubre, se celebraba la primera sesión en esta legislatura del Consejo Sectorial de Movilidad para avanzar en el diseño de la Zona de Bajas Emisiones, con la participación de distintos colectivos y para establecer, por ejemplo, las moratorias y las multas para quienes accedan a esas zonas sin tener permiso.





DÓNDE Y CUÁNDO SE APLICARÁ LA ZBE

Y otras dos cuestiones fundamentales: dónde se aplicarán estas medidas y cuándo. Sobre el dónde, las zonas con más limitaciones serán el centro histórico y el Soho, que estarán rodeadas por otras a modo de cinturón, como la avenida José María Garnica en dirección al Puente de las Américas, hasta llegar a la zona de Eugenio Gross. También se incluirá la zona de Capuchinos, Camino Nuevo, hasta el paseo de Salvador Rueda (en la zona Este de la ciudad). ¿Y cuándo entrarán en vigor las ZBE? Hace algunos meses, el Ayuntamiento de Málaga estableció una fecha: el 1 de enero de 2024. Sin embargo, no será así; será previsiblemente a lo largo de 2024, pero sin una fecha concreta.





La implantación de los sistemas para el control de acceso en estas zonas de tráfico restringido supondrá un coste de unos cuatro millones de euros (hablamos de las cámaras y del software -los programas informáticos- para la lectura de las matrículas y el análisis de todos los datos). El 90 por ciento será subvencionado por la Unión Europea.





A día de hoy, solo 14 de los 151 municipios españoles que deben activar las Zonas de Bajas Emisiones ya lo han hecho. La mayoría de los ayuntamientos están tramitando los proyectos.