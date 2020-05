¿Qué le ocurre en la voz a Fernando Simón?

Sin quererlo, Fernando Simón se ha colado en nuestros hogares. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias es la voz de España en la crisis generada por el coronavirus. Millones de personas asisitimos a diario a sus comparerencias de prensa para comprobar como está evolucionado este virus en nuestro país. Al margen de los muchos titulares que ya generan los datos que ofrece, el tono de voz de Fernando Simón también se ha convertido en tema de debate en muchas familias. El ataque de tos que sufrió el pasado sábado durante su aparición en rueda de prensa generó todo tipo de comentarios. Para ello hemos consultado la voz de un experto y así despejar todo tipo de dudas sobre su "peculiar" tono de voz.

TIPO DE VOZ DE FERNANDO SIMÓN

Lo primero que debemos saber es que tipo de voz tiene Fernando Simón, para ello acudimos al especialista Damián Osorio, logopeda especializado en el entrenamiento y la rehabilitación de la voz en Fuengirola, Málaga, y que nos analiza el singular tono de voz de Simón: "Es una voz que la mayoría de la gente no va a interpretar como una voz saludable o sana. No es una voz entrenada. No es una voz con característica frecuencial graves, se mueve por frecuencias agudas. Además existe sospecha que puede tener una patología como un vergeture o un sulcus vocal", explica Osorio.

La voz de Fernando Simón no pasa desapercibida y ese tono tan caracterísitico lo identifican rapidamente los expertos: "Hay distintas clasificaciones y escalas de voces de distintos especialistas, pero la mejor forma de clasificar la voz es a través de lo que transmite esa voz. La voz de Fernando Simón es aguda y con un aire constante en la emisión. Esa voz desprende rugosidad y aspereza y se percibe una tensión considerable…se clasifica por su extensión color, brillo. Es una voz profesional y que se usa constantemente y con un poder de transmisión importante" subraya Damián Osorio.

Pero, ¿ese tono de voz del director de Centro de Alertas y Emergencias sanitarias fue siempre así o se ha ido degenernado con el tiempo? En opinón de nuestro logopeda especializado en el entrenamiento y la rehabilitación de la voz: " Tiene una patología de origen congénito. Su voz siempre ha sido así, pero el hecho de usarla constantemente y mal pues obviamente conlleva un deterioro que además está acompañado por la edad".

INCIDENTE CON UNA ALMENDRA

Comer frutos secos y hablar posteriormente no es una buena recomendación. Fernando Simón aludía tras su comparecencia del sábado que su ataque de tos se debía a "que había comido una almendra previamente" y no a que tuviera síntomas de coronavirus. Esta explicación que es lógica tiene no es el único problema que padece Simón en la vo y que le provoca la tos: "Los frutos secos están contraindicados para los trastornos vocales. Las trazas de los frutos secos provocan el reflejo tusígeno en el momento, no a posteriori. Esa tos con ese estrés de impacto se produce también por irritación, exceso de mucosidad secreciones o una falta de hidratación. La voz no sólo se cuida con pequeños sorbos de agua, sino que habría que hidratarlo con vaho o gárgaras", explica Damián Osorio.

RECOMENDACIONES PARA FERNANDO SIMÓN

Lamentablemente vamos a seguir hablando del COVID - 19 durante mucho tiempo y mientras que Fernando Simón siga en su cargo como director de Centro de Alertas y Emergencias sanitarias tendrá que seguir hablando en público y forzando su voz, es por ello que el especialista le lanza una recomendacion: "Mi consejo profesional es que lo primordial es que asista a un otorrino para que sea sometido a una exploración estroboscópica, una exploración de la laringe. A partir de ahí y sabiendo la patología que sufre, habría que comenzar el trabajo con un logopeda, especializado en el entrenamiento y la rehabilitación de la voz".

Fernando Simón es la voz del Gobierno en los datos del COVID - 19

A partír de ahí Simón debería esmerarse y ponerse manos a la obra con su voz: " Lo primero que habría que realizar son entrenamientos y realizar una intervención a modo paliativo de prevención y ayudar a mantener esa salud vocal para poder continuar su carrera profesional de forma adecuada y también a que pueda envejecer con una salud vocal decente. La voz profesional tiene una demanda vocal altísima. La voz tiene una conexión muy grande con la emoción. La falta de información nos hace actuar de una manera menos correcta y lo ideal es que vele por su salud vocal profesional. Las emociones y ese cambio emocional, unido al estrés por el nivel de trabajo conllevan una tensión muscular y un desajuste que va ir empeorando sino aprende una técnica vocal correcta. Debe llevar una higiene vocal necesaria y acompañar a ese entrenamiento", explica Damián Osorio logopeda especialista en rehabilitación de la voz tanto profesional como de nivel de usuario.

