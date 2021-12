Paracetamol: los graves efectos secundarios que puede causar en nuestra salud

En su tiempo, la popular Aspirina te calmaba el dolor o malestar general en tu cuerpo, bien por dolores de cabeza o un dolor muscular, aunque es referido a la fiebre. En el último tiempo apareció un fármaco llamado Paracetamol, también conocido como acetaminofén o acetaminofeno o p-Acetilaminofenol, y que según las webs especializadas en la materia, es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas utilizado principalmente para tratar la fiebre y el dolor leve y moderado, aunque su eficacia en el alivio de la fiebre en niños no está clara. La llegada del virus del COVID-19aceleró su uso, ya que tanto el paracetamol como el ibuprofeno están indicados como fármaco vital que alivia los dolores que produce el virus.

El paracetamol, entre sus usos, está indicado para el tratamiento de los síntomas del dolor de cualquier causa de intensidad moderada. Entre ellos encontramos dolores postoperatorios, dolores posparto, reumáticos, de lumbago, tortícolis o ciática. En este caso, el paracetamol es uno de los analgésicos y antipiréticos más recomendados por los profesionales médicos. Pero hay ciertas personas que deben tener cuidado con su consumo ya que puede dañar su salud y no servir como un remedio efectivo.

PARACETAMOL... PARA TODO

Éste es un fármaco recomendado, como decimos, para todo tipo de dolores, en variante de 600mg como el de 1g, Paracetamol actúa en infinidad de dolores leves o moderados. Para los procesos catarrales o gripales cuando cursan con fiebre. De hecho en este supuesto es cuando resulta más efectivo. Cuando hay dolores leves o moderados: dolor de cabeza, ligero dolor menstrual, dolor dental, molestias musculares poco intensas.

EFECTOS

Pero el paracetamol también tiene contra indicaciones. Si su uso es constante o frecuente, quizá podría ser perjudicial para el corazón si lo consumimos de forma frecuente. Algunos efectos secundarios, catalogados como raros (afecta a 1 de cada 1.000 pacientes) por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), consiste en bajada de tensión, malestar o aumento de los niveles de transaminasas en sangre. Según muchos sanitarios y médicos, no suelen darse casos graves, pero una repetida utilización de este fármaco, y está estudiado y comprobado, podría llevarte a causar estos efectos:

- Puede perjudicar la salud del hígado hasta evitar que funcione de manera correcta.

- Tiene efectos negativos en la salud del corazón, ya que puede dañar nuestra salud cardiovascular.

- Puede causar reacciones alérgicas en personas que no toleren alguno de los componentes con los que está diseñado.

- Si superamos la dosis máxima de 4 gramos al día puede ocasionar dolores musculares, problemas en el sistema digestivo y malestar general.

- En casos extremos, el paracetamol puede ocasionar ictus y problemas con la presión arterial.

Como con cualquier medicamento, es importante no superar la dosis recomendada y no hacer un mal uso. El paracetamol y los demás fármacos son seguros y eficaces en sus dosis recomendadas, que en el caso del paracetamol no debe superar los 4g por día.

¿IBUPROFENO O PARACETAMOL?

Llegados a este punto, hay un debate lógico por su similitud: Hay una diferencia importante entre ambos fármacos: el paracetamol tiene efectos analgésicos y antipiréticos, mientras que el ibuprofeno, además de disminuir la sensación de dolor y bajar la fiebre, también posee un efecto un antiinflamatorio.

