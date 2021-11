Ómicron: así afecta la nueva variante del coronavirus

Las personas mayores de 60 años ya pueden pedir cita para ponerse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El Servicio Andaluz de Salud acaba de abrir las agendas para el colectivo de 60 a 64 años, que se unen a los mayores de esa edad que ya podían pedir la dosis de refuerzo. En Málaga ya hay 186.000 personas con tres dosis.

SUBEN LOS CONTAGIOS

Este martes, los datos revelan que la incidencia del coronavirus ha subido ocho puntos en la provincia en solo 24 horas, hasta los 119'3 contagios por cada cien mil habitantes. En la capital, la incidencia ha subido más de trece puntos en un día, hasta los 121,9 contagios por cada cien mil habitantes.

Se han registrado dos fallecidos y 248 contagios más. Así que el comité de expertos provincial se va a volver a reunir previsiblemente esta semana y tendrá que valorar si eleva de cero a uno el nivel de riesgo en determinadas zonas.

NUEVA VARIANTE

Antes de que conociéramos la nueva variante ómicron, la situación de la pandemia ya había comenzado a empeorar hace ya algunas semanas. ¿A qué se debe? Responde en COPE Málaga el catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez, “hay una fatiga pandémica y nos olvidamos que hay mucha gente sin vacunar y luego que nos hemos relajado en general, solo hay que ver las calles o el uso de mascarillas, y apenas hay distancias entre personas, se han relajado las medidas además, y luego están las personas vacunadas, que pese a este tipo de vacunas, pueden seguir contagiándose”, apuntaba

También se le preguntaba a Eduardo Martínez por cómo se está comportando la nueva variante del coronavirus, “las personas no parecen que tengan allí en África síntomas más graves y los que entraron en Europa se controlaron y la sinmatología no parece mucho mayor, pero hay pocos casos datados para hablar en propiedad, con esta nueva vacuna pues está en pañales, digamos”.

LA VACUNACIÓN

En esta situación, una de las grandes dudas es si la vacuna sigue protegiéndonos. Esta es la explicación del microbiólogo, “en principio sigue funcionando bien, quizá con tanto como con la primera cepa con la que se diseñó la vacuna, pero siguen aguantando bien con esta nueva variante, siguen protegiendo, sí”, apunta

Por cierto, ¿recomienda el profesor seguir usando mascarilla?, Martínez apuntaba a que, “cuando voy por la calle cuando no hay gente y sobre todo por comodidad, pues no la llevo, pero sí cuando hay gente o una aglomeración, sí me la pongo. Cuando voy a un Centro Comercial me pongo la FFP2”, señalaba.

