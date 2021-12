Cómo saber si una persona es superdotada: las características más importantes

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la palabra superdotado como: "Adjetivo, dicho de una persona: Que posee cualidades que exceden de lo normal. Especialmente refiriéndose a las condiciones intelectuales". En los corrillos de amigos cuando el listo de turno sabe más que nadie le consideramos como el superdotado del grupo.

Sin embargo no todos los listos o "sabiondos" tiene porque ser superdotados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una persona es “superdotada” cuando su Cociente Intelectual es igual o superior a 130. Existen multitud de test que se envían a colegios o que podemos realizar en diferentes plataformas de internet, aunque no todos son fiables. De hecho, los expertos, advierten que no siempre hay que dejarse guiar excrupulósamente por el baremo del test, si no por otras cualidades como el comportamiento expresado.

Aunque nos pueda parecer lo contrario, en muchas ocasiones ser superdotado se puede convertir en un problema. En el caso de los niños poseer unas altas capacidades intelectuales les lleva a no integrarse con el resto de compañeros y a que el entorno del colegio no esté preparado para darle al niño/a las herramientas necesarios para seguir desarrollando sus capacidades.

COMPORTAMIENTOS COMUNES SUPERDOTADO

El Instituto Davidson, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo del talento, reamarca en un esudio que las personas superdotadas exhiben una serie de tendencias comunes:

Comprensión rápida

Comprensión intuitiva de los fundamentos

Tendencia a la complejidad

Necesidad de precisión

Altas expectativas

Intereses divergentes

Peculiar sentido del humor

Según indica este estudio estar personas, normalmete muestran un "desarrollo asíncrono", siendo notablemente adelantadas en algunas áreas determindas, mientras que en otras, están en la media o incluso atrasadas. Es difícil saber dónde encajan, y los entornos educativos generalmente no están diseñados para adaptarse a sus diferencias. Especialmente para los niños más pequeños, la apariencia juvenil choca con la capacidad avanzada, lo que dificulta que ciertos maestros sean receptivos.

PERSONALIDAD

La revista Phicology Todady se hace también eco de un estudio realizado por los los investigadores Ogurlo y Özbey para "High Ability Studies". Para ello hicieron entrevistas a 8 mil personas, ente ellas a 3244 superdotadas. En el estudio identificaron 83 factores relacionados con la superdotación, la edad, el género y la personalidad.

Con estos parámetros, los investigadores compararon medidas de personalidad entre grupos dotados y no dotados para ver qué rasgos de personalidad se correlacionaban significativamente con el talento. No hubo diferencias significativas entre los grupos súperdotados y no dotados en cuanto a Amabilidad, Extraversión, Escrupulosidad o Neuroticismo. Sin embargo, la apertura a la experiencia se correlacionó más fuertemente con el talento, con un tamaño de efecto moderadamente fuerte. Además, encontraron que otros factores, como la edad, el género, la muestra individual del estudio y la ubicación geográfica, no explicaban el talento o la relación entre la apertura y el talento.

El estudio también rebela otro dato a tener muy en cuenta, a las personas superdotadas a veces se les mira con prejuicios y son estereotipadas por tener personalidades torpes o inadaptadas, por poserr rasgos menos sociales, incluyendo una menor extroversión, una menor amabilidad y un neuroticismo más alto, que no van unidos con el talento que muestran. La escrupulosidad,aunque parezca mentira, no se asoció con el talento, aunque sí que se asocia de forma independiente con el rendimiento en el trabajo y los entornos académicos

Por lo tanto si tienes algunas de estas características podrías ser superdotado y quizás no te habías dado cuenta.

