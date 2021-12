Margarita del Val habla claro sobre los test de antígeno en las comidas de Navidad: "La lotería"

Desde que estalló la pandemia del coronavirus, muchas son los profesionales que se han convertido en referentes para la sociedad española y cuya opinión de la evolución del virus es tenida muy en cuenta. Fernando Simón, el doctor Carballo, son algunos de los rostros referentes, pero sin lugar a dudas una de las personas más respetadas y reputadas para opinar sobre el COVID - 19, es Margarita del Val.

La viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) y Centro de Biología Molecular (CBM-CSIC) es todo un referente para hablar de como está evolucionando la pandemia. Del Val participió, junto a Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de Microbiología de la Facultad de Farmacia, Universidad CEU San Pablo, en un encuentro organizado por la investigadora del Instituto de Salud Carlos III Estrella Montero.

Durante la charla en la que participaron también el biólogo molecular de la UCM José Manuel Bautista; el investigador en ecología, evolución y conservación del Museo Nacional de Ciencias Naturales Andrés Barbosa; el investigador del Instituto de Salud Carlos III Luis Miguel González Martínez; Virginia Rodríguez de IGME-CSIC, y seis niños.

Durante el encuentro, que fue recogido por el portal The Conversation, se ahondó en toda la problemática del coronavirus, de la efectividad de las vacunas, de como está afectado a la sexta ola a España en relación al resto de países europeos y de como debemos comportarnos en las comidas de Navidad.

FIESTAS DE NAVIDAD

Precisamente, esto último, es un tema que preocupa bastante a las familias españolas. Son tiempos de reunirse con familia y amigos, según Del Val, la solución es bastante sencilla: Hacerse un test antígeno y el que dé negativo que se quedé en su casa: "tenemos test de antígenos en las farmacias. En las reuniones de Navidad lo que tenemos que hacer si nos vamos a reunir con las familias es hacernos test de antígenos esa misma mañana, y el que dé positivo que se quede en casa. ¿Que uno se queda sin reunión familiar de Navidad? Sí, pero imaginemos lo que sería contagiar a toda la familia. Esta posibilidad de los test no la teníamos el año pasado. Hacerse el test no supone renunciar a nada. Supone saber si te ha tocado la lotería. Es un rasca directo. Sabes en el momento si te ha tocado. Además del Val y Nistal explican que en condiciones normales, el brote de gripe que se suele dar en enero no se produce por el frío, si no, precisamente, por las reuniones de Navidad.

VACUNAS LA SOLUCCIÓN

Ambos expertos también analizan de lleno la efectividad de las vacunas y la conclusión es contundente. Hay que vacunarse: "las vacunas no son esterilizantes ni infalibles. La protección ante enfermedad grave es de un 95 % durante unos meses al menos tras la vacunación, que es espectacular, pero hay un 5 % de personas que se pueden infectar y enferman gravemente. ¿Quiénes van a ser? No sabemos ni cuántos ni quiénes, pero es más probable que sean las personas que tienen un sistema inmunitario más débil, probablemente los abuelos, o personas con la inmunidad debilitada. Cada uno sabemos con quiénes nos vamos a juntar. Si en la comida de Navidad se juntaran todos jóvenes y solo jóvenes, a lo mejor, con lo que cuestan los test de antígenos, no nos lo haríamos".

De momento, aunque las cifras de contagios sigue creciendo con la variante Omicron, la tranmisión del virus está siendo más controlada en España con respectos a otros países como Alemania, Austria o Italia, la explicación hay que encontrarla en el alto índice de vacunados y en las mascarillas: "En Alemania han vacunado a un porcentaje un poco menor que en España, pero no a todos los de alto riesgo. En España hemos vacunado a más del 98 % de los mayores de 60 años. Esos son los que han constituido 19 de cada 20 fallecidos por la pandemia en una sociedad como la europea, con muchas personas mayores. En Alemania solo han vacunado al 90 % de los mayores de 60. La confianza en las vacunas y en el sistema nacional de salud de la población española han hecho que consigamos algo que no han conseguido ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, porque no llegan a la gente. Sí estamos llegando en Portugal, Islandia, Irlanda y España".

DIFÍCIL ERRADICAR EL CORONAVIRUS

El virus ha llegado para quedarse, es algo a lo que tenemos que acostumbranos, sin embargo los expertos tienen claro que si prosigue el nivel de vacunación en un futuro será una enfermedad más: "El virus lo pensamos como un único elemento malo para nosotros. Esa mirada hay que cambiarla. Las distintas variantes compiten entre sí por ocupar un nicho ecológico que somos nosotros. Esto va seleccionando a aquel que mejor se adapte a las condiciones del momento. Si los cambios se siguen produciendo, si le vamos dando más tiempo al virus, más capacidad evolutiva, puede hacer que las vacunas no actúen de igual manera frente al virus. La circulación es algo determinante a la hora de que haya posibles problemas en el futuro inmediato. Tenemos un enemigo más fácil de combatir que la gripe y tenemos unas vacunas que lo combaten mejor. Por tanto, estamos en una situación más favorable que con la gripe. Yo sí contemplo que a lo mejor esta pauta de vacunación nos dure muchos años. Igual que nos duran muchos años las vacunaciones infantiles. Mientras siga circulando el virus, la vacuna nos reforzará la inmunidad, que es la solución.





