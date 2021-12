Margarita del Val habla claro del mayor error que cometemos frente al coronavirus: "No ha calado"

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más conocidas a la hora de analizar el impacto de la pandemia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, Del Val está presente en muchos medios de comunicación, donde periódicamente analiza en qué punto estamos de cara a la covid-19.

En las últimas semanas, Margarita del Val se ha pronunciado sobre asuntos como el aumento de casos en Europa, la importancia de tener a un porcentaje alto de población vacunada o cómo las aglomeraciones en las fechas navideñas puede marcar cierta tendencia al alza en el número de contagios. Sin olvidar el impacto de ómicron, la variante que apareció en Sudáfrica hace unas semanas y respecto a la que todavía se tiene poca información sobre su incidencia.









Pero, si por algo es conocida Margarita de Val es por sus consejos para evitar que los contagios aumenten. El incumplimiento de medidas como mantener la distancia de seguridad o usar mascarilla en espacios cerrados permite que el virus siga conviviendo entre nosotros. Sin embargo, existen otras cuestiones vitales para la viróloga que también influyen. Preguntada por 'Business Insider España', Margarita del Val ha señalado el que es, para ella, el peor error que estamos cometiendo respecto a la pandemia en la actualidad y es ventilar poco los espacios cerrados: "Probablemente, ventilar poco".

Margarita del Val explica el error que cometemos frente a la pandemia

"Se han puesto pocas medidas para ventilar suficientemente. No ha calado en todos los segmentos de la población lo de ventilar. Siempre se dice: distancia, manos, mascarilla. Es como el amuleto. Pero no se dice ventilar. Al decir eso, te acuerdas. Te lavas las manos, te pones la mascarilla, mantienes la distancia. Pero ventilar no se dice y, como no se dice, se olvida", lamentó Margarita del Val en esta entrevista.

La incidencia en España sube hasta los 290 casos

El Ministerio de Sanidad ha actualizado a última hora de este martes 7 de diciembre los datos relacionados con la incidencia de la pandemia en nuestro país. En este sentido, Sanidad ha informado que nuestro país ha registrado 43.808 nuevos casos desde el viernes. De ellos, 4.827 han sido registrados en las últimas 24 horas.

También, se han registrado 78 fallecimientos desde el viernes. En los últimos siete días la cifra de fallecidos total se sitúa en 105 defunciones. La tasa de letalidad global se mantiene en 1,7%.

La incidencia acumulada a nivel nacional sube 42 puntos respecto a la anterior actualización, situándose en 290 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, dato que aproxima a nuestro país a la situación de riesgo alto, entre 300 y 500 casos, según el nuevo semáforo covid. El número de pacientes ingresados en la UCI se sitúa en 948, 134 más que el pasado viernes.

Desde que comenzase la pandemia, España ha confirmado un total de 5.246.766 casos de covid-19, mientras que el número de fallecidos asciende ya a un total de 88.237, según datos gubernamentales.