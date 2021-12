La recomendación del doctor César Carballo ante la Navidad: "20 de diciembre, 24, 31 y 5 de enero"

La sexta ola de la pandemia ya es una realidad en España. A las puertas de la navidad, los contagios no paran de crecer y en los últimos días se han diagnosticado más de 10.000 positivos, de forma que en nuestro país casi 5, 5 millones de ciudadanos han contraido la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

Además, La Organización Mundial de la Salud ha emitido un documento técnico sobre la variante ómicron del coronavirus en la que certifica que ésta se propaga más rápidamente que la variante delta y que está ya presente en 63 países del mundo.

Vaccines can protect you from serious illness and death from #COVID19. But #DYK that after being vaccinated, you should STILL



?? #WearAMask

↔? Keep a safe distance

?? Open windows

?? Cough/sneeze into your elbow

?? Keep hands clean



to protect others? Here’s why ?