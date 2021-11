Margarita del Val habla claro sobre la situación que atravesará España tras la Navidad

La incidencia acumulada en nuestro país continúa al alza. Un escenario que también se está produciendo en otros países de la Unión Europea. Una de las voces expertas que más han comentado la evolución pandémica en España es Margarita del Val. La científica, en declaraciones ha Business Insider, ha advertido de que lo peor llegará tras la Navidad. "Quizás ahora nos escapamos. Pero después de Navidad, como ocurre siempre con los virus respiratorios, vendrán los meses más duros".

Este prónóstico, según ella, es predecible y evidente. Además, Del Val señaló que en Navidad las grandes reuniones están separadas únicamente por siete días.

"Si no tienes cuidado en las comidas navideñas, que además están separadas por 7 días: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, pues los pillas en la primera, lo contagias en la segunda y así". Sin embargo, podemos prevenirlo. Por ello, Del Val ha sugerido la implementación de medidas preventivas.

La primera de ellas es el evitar situaciones de alto riesgo. La situación sólo es buena para los vacunados, y "con cautela", porque las vacunas no son infalibles. Por eso, Del Val ha insistido en evitar espacios mal ventilados o con mucha gente.









Ante las grandes aglomeraciones, también aconseja la experta utilizar mascarillas en exteriores. "Durante las compras navideñas, nos emocionamos y nos damos cuenta de que no llevamos la mascarilla cuando vamos a pagar. Por ejemplo, puedes decir 'me voy de compras y me pongo la mascarilla de principio a fin'. Si la he llevado durante un año, ¿por qué no la voy a llevar ahora tres días?".

VENTILACIÓN COMO GRAN LUCHA CONTRA LA COVID-19

La ventilación juega un papel fundamental para la lucha contra el virus. Es más, la viróloga del CSIC indica que no ventilar es un gran fallo que todavía hoy seguimos cometiendo. "Se han puesto pocas medidas para ventilar suficientemente. No ha calado en todos los segmentos de la población lo de ventilar. Siempre se dice: distancia, manos, mascarilla. Pero no se dice ventilar. Y como no se dice, se olvida", afirmaba.

Otra gran baza para prevenir el contagio son los test de antígenos "sobre todo si te vas a reunir con los abuelos, que aún encima pueden tener enfermedades de riesgo. Nos hacemos todos test de antígenos, nos reunimos con ellos y estamos tranquilos durante toda la comida familiar".









Y por último, Margarita del Val incidía en la importancia de la vacunación. La prioridad de la pandemia es que "los cuatro que no están vacunados, se vacunen. Lo importante ahora no es vacunar en general. Lo importante no es vacunar a los niños, ni dar terceras dosis. Lo importante es vacunar a los mayores de 60 años".

Numerosos consejos que, a menos de un mes para Nochebuena, toman más importante que nunca.