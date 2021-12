El mapa que muestra las Comunidades Autónomas donde es obligatorio el pasaporte covid

Llega el puente de la Inmaculada y hay muchos desplazamientos por todo el territorio nacional. La pandemia por el COVID-19 sigue latente, con una ligera subida de contagios además, lo que hace seguir manteniendo toda la precaución posible, aunque no estamos en números alarmantes. Los contagios se siguen sucediendo y pese a que las restricciones son mucho menores que hace un año, y es por ello que las normas se deben seguir cumpliendo.

Uno de los puntos fuertes ha sido la vacunación. En nuestro país el ritmo de vacunación fue muy alto hasta el punto de que ya un tanto por ciento muy levado ya tiene la dosis, o la doble dosis incluso. A falta de una directriz clara desde el Gobierno central con criterios homogéneos, son las propias comunidades autónomas las que solicitan el pasaporte covid, que acredita estar vacunado o recuperado de la enfermedad.

PASAPORTE COVID

Y es por ello que el pasaporte Covid se ha convertido en un documento fundamental para acreditar la pauta completa de vacunación en algunas comunidades autónomas, que piden este certificado como obligatorio para poder acceder a determinados espacios de uso público, tales como discotecas, bares o restaurantes.

La mascarilla es obligatoria en lugares cerrados, no será obligatoria en espacios al aire libre o caminar simplemente por la calle. La distancia de seguridad, en la medida que sea posible es esencial, gel y demás para tratar de seguir las pautas impuestas por Sanidad.

COMUNIDADES

Llegados a este punto conviene estar atentos a las comunidades autónomas que, no teniendo una exhaustiva restricción, si obliga a llevar dicho documento activo. Son estas las regiones que han conseguido el aval de sus Tribunales Superiores de Justicia para imponer el certificado Covid dentro de sus territorios:

- Cataluña

- País Vasco

- Galicia

- Aragón

- Comunidad Valenciana

- Murcia

- Navarra

- Baleares

Hay dos comunidades que son el centro de destino vacacional más numeroso que no solicitarán este Pasaporte COVID, como canarias y Andalucía, que están libre de ello. En el caso concreto de las Islas Canarias, han solicitado esta medida, pero todavía no se ha implantado y no se descarta que otras comunidades autónomas requieran a los tribunales esta medida de cara a las fechas navideñas.

SIN INTENCIÓN

Por el contrario, se desmarcan del resto de regiones la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, que no tienen intención de solicitarlo o imponerlo, mientras que La Rioja ha postergado la decisión de implantarlo. Por su parte, País Vasco ya lo solicitó al TSJPV pero fue tumbado, aunque la Fiscalía del Tribunal Supremo ha respaldado la petición del Ejecutivo vasco.

¿DÓNDE CONSEGUIRLO?

Las autoridades nacionales son las responsables de la expedición del certificado. En España lo emiten, con carácter general, las Comunidades Autónomas. Adicionalmente, el Ministerio ha habilitado un procedimiento íntegramente electrónico para la solicitud y emisión de estos certificados. Lo podrá utilizar en toda la Unión Europea, y en otros estados como Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega, y además, la protección de tus datos personales y su privacidad está garantizada.

