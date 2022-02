El mapa que muestra cómo se escriben las provincias españolas en japonés

El mundo cada vez se nos hace más pequeño, la globalidad es un hecho y el desarrollo de las comunicaciones y la tecnología nos permiten saber a tiempo real qué es lo que pasa es casi cualquier parte del mundo.

Siempre se achaca que la televisión y la llegada de series americanas a nuestro país ha influenciado nuestra cultura y eso ha permitido que muchas costumbres de Estados Unidos se implanten en buena parte del mundo, un hecho claro es la fiesta de Halloween.

Esta fascinación también no lleva a querer conocer su historia, su origen y el idioma. En el caso de Estados Unidos esa admiración por su cultura y conocer el país viene de atrás y, por tanto, no nos sorprende.

Pero ya no todo lo que nos entra desde el extranjero viene de Estados Unidos. En los últimos tiempo Japón es un país que también está levantando mucha curiosidad en los españoles. Desde hace años parte de su cultura se nos ha transmitido a través de los dibujos animados, quién no recuerda dibujos como Heidi, Marco, Mazinger Z o Candy Candy.

Sin embargo, el boom del interés por la cultura japonesa, que nos parecía muy lejana, nos separan casi 11 mil kilómetros, comienza para una buena parte de una generación con Oliver y Benji o Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco o Chicho Terremoto. Estos dibujos animados hicieron desembarcar la cultura manga en España y despertar el interés por los cómics de este género.

Desde entonces no para de crecer el interés de españoles en querer acercarse a la cultura nipona y aprender su idioma. El número de estudiantes de japonés en nuestro país no para de crecer.

A todos nos fascina, no sólo escuchar a un japonés hablando su idioma, si no también los caracteres de su escritura que no tiene nada que ver con la de origen latino como la nuestra. No es difícil ver como muhas personas, incluso deciden tatuarse una frase importante para ellos con estos caracteres.

Esa inquietud ha llevado al geógrafo y escritor Jesús Ortuño ha diseñar un mapa de España escrito con caracteres japoneses. Pero no sólo eso, si no que, también lo ha traducido fonéticamente a nuestro idioma para saber como se pronuncia cada provincia de España en japonés.

Supein no chizu.

Supein no chizu.

Mapa de España en japonés pic.twitter.com/d6nr0qM7Pr — J. Ortuño ??‍?? (@jesus_orca) December 19, 2020

Para empezar, debemos decir que España se pronuncia como Supein y que milita con países como Furansu (Francia), Porutogaru (Portugal) y Marruecos (Morokko).

Vamos a pasear por España en japonés:

ANDALUCÍA

Huelva - Fueruba

Sevilla - Sebiria

Cádiz - Kadisu

Málaga - Maraga

Málaga en japonés se dice Maraga





Córdoba - Korudoba

Jaén - Jen

Granada - Guranada

Almería - Arumeria

MURCIA - Murushia

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante - Arikante

Valencia - Barenshia

Valencia se dice es japonés Barenshia









Castellón - Kasuteron

ISLAS BALEARES - Barearesu shoto





CATALAUÑA

Tarragona - Taragona

Barcelona - Baruserona

Barcelona se dice es japonés Baruserona









Girona - Jirona

Lleida - Ryeida

ARAGÓN

Teruel - Terueru

Zaragoza - Saragossa

Huesca - Fuesuka

NAVARRA - Nabara





El geófrago y escritor Jesús Ortuño ha creado este fascinante mapa













LA RIOJA - Rioha

PÁIS VASCO

ÁLAVA - Araba

Vizcaya - Bisukaya

Guipuzcoa - Gipusukoa

CASTILLA Y LEÓN

Burgos - Burugosu

Palencia - Parenshia

Valladolid - Baryadoriddo

Segovia - Segobia

Soria - Soria

Ávila - Abira

Salamanca - Saramanka

Zamora - Samora

León - Reon

Ahora me apetece que todas las ciudades de españa se llamen así de manera oficial https://t.co/l3MieWonTv — Ibai (@IbaiLlanos) December 21, 2020





CASTILLA - LA MANCHA

Ciudad Real - Shiuda Rearuru

Albacete - Arubasete

Toledo - Toredo

Guadalajara - Guadarahara

Cuenca - Kuenka

EXTREMADURA

Cáceres - Kaseresu

Badajoz - Badahosu

MADRID - Madoriddo

Madrid lo pronunciaríamos como Madoriddo









CANTABRIA - Kantaburia

ASTURIAS - Asuto ~ Uriasu

GALICIA

Pontevedra - Pontebedora

A Coruña - Korunya

Lugo - Rugo

Ourense - Ourense

ISLAS CANARIAS - Kanariasshoto

El Hierro - Hiero

La Palma - Raparuma

La Gomera -Ragomera

Mapa de las Islas Canarias en japonés. pic.twitter.com/2lvy1Wi7qX — J. Ortuño ??‍?? (@jesus_orca) December 19, 2020





Tenerife - Tenerife

Gran Canaria - Gurankanaria

Fuerteventura - Ferutebenchura

Lanzarote - Ranzarote

