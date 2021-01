Málaga prohíbe ya circular con bicicleta o patinete por las aceras

A finales de octubre, en COPE Málaga avanzábamos que el ayuntamiento había empezado a pintar unas líneas gruesas en la calzada de algunas zonas de la ciudad para señalizar los carriles 30, por los que tienen preferencia patinetes y bicicletas. Porque ya, desde hoy, está prohibido que circulen por la acera, con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad. De momento no se va a multar a quienes incumplan la norma durante unas semanas la Policía Local va a informar y no multar. Pero se contemplan sanciones de hasta 200 euros.

NADA DE ACERAS

Desde hoy, bicicletas y patinetes no pueden ir por la acera, paseos marítimos, carriles bus ni por el centro histórico. El usuario de bici sí podrá usarla si vive en una zona peatonal del centro y los patinetes privados también están permitidos por zonas semipeatonales, pero no los de alquiler. Desde la Asociación Ruedas Redondas, su presidente, José Luis Martín, valora la entrada en vigor de la ordenanza, "consideramos que es necesaria, pero entendemos que después de regular sin tanto siempre, pues ahora regularlo de golpe y porrazo sin haber infraestructuras y que las bicicletas compartan espacios con los vehículos motores en zonas peligrosas, hubiéramos visto bien estas ordenanzas con una buena red ciclista ordenada en la ciudad”, dijo.

Si no hay carril bici, ni carril 30 preferente, estos vehículos deben ir por el arcén o, en último caso, por la calzada, igual que los coches y a un máximo de 30 kilómetros por hora las bicis y 25 los patinetes. Martín asegura que circular por la calzada es peligroso porque los coches no suelen respetar los límites de velocidad. Martín señalaba en Cope Málaga de esta forma que, "una cuestión de educación vial y de concienciación social, mas que de imposición, la gente va a levantar el pie por las multas, pero en el resto las velocidades no son de estar preocupados”, subrayó.

ORDENANZA MOVILIDAD

Hay más supuestos. Por ejemplo, cuando en la bici se transporte a un niño (en un asiento homologado) solo se puede circular por carril bici, no por la calzada. Solo se pueden aparcar estos vehículos en espacios señalizados para ello. El presidente de Ruedas Redondas asegura que esta ordenanza va a provocar un descenso del uso de la bicicleta, "esta llegando ese feedback de no atreverse a salir con niños, de salir a pasear porque la calzada en bicicleta no es apta para todo el mundo”, subrayó.

Y en el caso exclusivo de los patinetes, hay algunos condicionantes más: solo podrá ir subido una persona, mayor de 16 años, con la luz puesta a cualquier hora del día.

PATINETE ELÉCTRICO

El rango de precios de estos nuevos acompañantes de la vía pública se sitúa entre 400 € y 1000 € aproximadamente, desde el modelo más barato hasta el modelo más caro. Los patinetes eléctricos de 500 W, es el primer motor, que es exclusivo para público adulto y que es un modelo totalmente desarrollado, tanto en componentes como nivel tecnológico. Con esta nueva ordenanza solo podrá ir hasta 30 km/hora.

También te puede interesar:

CONCURSO (IV) | ¿Cuánto sabes de Málaga? Compruébalo aquí

Los ejercicios más fáciles y eficaces para conseguir perder la barriga

Juan y Medio advierte a los españoles ante el COVID: "El último día le pegan un tiro”