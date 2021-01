Los ejercicios más fáciles y eficaces para conseguir perder la barriga

Estamos en pleno invierno, hace frío y nos cuesta más salir de casa. Pero a su vez queremos lucir un buen tipo. Queremos unos abdominales planos y adelgazar esos kilos de más que hemos podido coger en las pasadas fiestas. Aún en pandemia por el coronavirus es posible lucir y tonificar bien el cuerpo. La llamada cuesta de enero también pasa para nuestro cuerpo y ahora estamos a tiempo.

Los abdominales son los músculos que se encuentran en el abdomen, los cuales fundamentalmente cumplen tres funciones: sirven de apoyo al tronco superior, permiten el movimiento de este y hacen que los órganos internos se mantengan dentro de la cavidad abdominal. Te damos varios consejos, además del que aportan ya los especialistas consultados en las distintas webs de salud.

ENTRENAR A DIARIO

Hay que moverse. Que los excesos se noten y vayan bajando. Por ejemplo, todos los días entrena a diario, siempre según tu condición física (cada una es diferente) e intenta realizarlos con la misma frecuencia que el resto del cuerpo. Realiza entre 15 - 20 repeticiones por serie. Muy importante también el descansar entre días. El descanso es una parte muy importante para el desarrollo muscular. Por ello, mantener una buena planificación de los entrenos es lo idóneo. Sucede lo mismo con entrenar tu cuerpo a nivel globlal. Añade los abdominales a todo sistema de entrenamiento, es muy importante mantener un core fuerte para realizar cualquier ejercicio.

CUIDAR LAS COMIDAS

Sin duda lo más importante. Cuidar lo que comes. Todos los entrenadores y especialistas en la materia lo apuntan como base. Es necesario llevar a cabo una dieta personalizada enfocada a este objetivo. Si tu porcentaje graso actual es bajo, es muy probable que empieces a notar buenos resultados muy rápido. No obstante, si tu condición física no es la óptima, no importa si haces 100 o 1000 repeticiones de abdominales ya que tu porcentaje graso no te permitirá ver los resultados deseados.

También es bueno comer ligero antes de entrenar. Procura que tu comida previa al entrenamiento sea ligera porque ayudará a sentirte menos pesado e inflamado durante el mismo, permitiendo así poder dar el máximo de ti en cada sesión.

PROGRAMA

Para volver a tener un vientre plano y una bonita tableta de chocolate y perder esos kilos de más en la barriga, solo tienes que realizar los ejercicios de abdominales que te proponemos a continuación. Sigue este ejemplo de programa durante un mes y no te olvides de respetar los periodos de recuperación indicados.

Semana de entrenamiento:

Lunes: Sesión 1, consagrada al músculo recto mayor del abdomen, con elevación de busto, elevación de pelvis y plancha frontal.

Martes: Recuperación

Miércoles: Sesión 2, dedicada a los músculos oblicuos, con levantamiento de busto con rotación, levantamiento de piernas lateral y plancha lateral.

Jueves: Recuperación

Viernes: Sesión 3, dedicada a los músculos lumbares, con extensión de busto y elevación de piernas lateral.

Sábado: Recuperación

Domingo: Sesión 1... volvemos a empezar.

