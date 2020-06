Los ingredientes que no pueden faltar para preparar una ensalada de verano

A escasos días para la llegada oficial del verano, las altas temperaturas ya empiezan a ser una constante en buena parte de la geografía española. Los pucheros, potajes, cocidos y demás platos de cuchara, dan paso a una cocina más ligera y fresca. Es tiempo de gazpacho, boquerones en vinagre, ajo blanco, espetos de sardinas... y de ensaladas. En verano, en pocos hogares se prescinde de una rica ensalada.

Por tradición, la ensalada la tenemos concebida como un entrante al plato principal y lo habitual es compartirla con el resto de comensales. El chef David Piedra, de hotel Vincci Posada del Patio, nos plantea una ensalada como plato principal y que puede ser ideal para afrontar los días de playa o la jornada fuera de casa: "Esta receta de ensalada es muy completa y nutritiva. Los ingredientes vamos a facilitar es para una psersona. A priori, nos puede parecer que no tendremos suficiente, pero la sandía, por su alto contenido en agua y la rúcula, ayudarán a que nos sintamos saciados. Lo que deberemos tener en cuenta es que si no vamos a tomar la ensalada en el momento, reservemos el aliño (vinagreta), ya que si no corremos el riesgo que los vegetales se queden lánguidos y sin sabor," explica el chef.

INGREDIENTES

200 gr de sandía

80 gr de pepino

Rucula

Hojitas de hierbabuena

30 gr Aceituna negra

50 gr Queso feta

50 ml de aceite de oliva virgen extra

40 gr de vinagre balsámico de Módena

Sal

1 cucharada de mostaza antigua o mostaza en grano

ELABORACIÓN

Lo primero que tenemos que hacer es preparar la sandia. Preferible comprarla sin pepitas para luego no tener que hacer el engorroso trabajo de tener que limpiarla y apartarlas. Lo ideal es partir la sandía en cubitos de unos dos centímetros de grosor. Si la cortamos más finas corremos el riesgo de que se deshagan a tener un alto componente en agua.

A continuación pelamos el pepino y si queremos le quitamos la pepitas, de esta manera evitaremos que se el pepino se nos repita. La mejor manera para realizar esta tarea es cortar el pepino a lo largo y con una cuchara extraer las pepitas. El pepino lo podemos cortar en cubitos o como bastoncitos.

Con el queso feta, si se desea, se puede meter en aceite con orégano o con una guindilla de paprica. Si nos decantamos por esta opción lo ideal es meterlo durante 15 minutos, así el queso tendrá un sabor muy intenso.

Posteriormente cortamos la rúcula al gusto, si en vez de rúcula queremos utilizar otro vegetal verde como la lechuga también podemos hacerlo. Dependerá de nuestras preferencias

Por ultimo, mezclamos todos los ingredientes.

VINAGRETA

Para la elaboración de la vinagreta cogemos el aceite, el vinagre balsámico de Módena, la cucharada de mostaza en grano y la sal y lo mezclamos todo. El aceite lo vamos añadiendo poco a poco para que vaya emulsionando.

Es recomendable que si no te vas a comer la ensalada en ese momento, la vinagreta la conserves en bote de cristal a parte y añadirla al preparado del a ensalada justo cuando la vayas a consumir.

También tep uede interesar:

Estos son los secretos para preparar unos deliciosos boquerones en vinagre

La alternativa al gazpacho para este verano, descubre el ajoblanco

El ingrediente que desconoces para hacer un gazpacho "premium"

El secreto que desconoces para preparar una ensalada malagueña "gourmet"