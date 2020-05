Recetas de cocina para el aislamiento: Ensalada campera

Pilar Fernández Carrillo, directora de Comunicación del Grupo COPE, es también toda una cocinillas. Por eso, durante estos días de aislamiento, nos está enseñando recetas muy sencillas y deliciosas con alimentos que ya tenemos en casa. En nueva publicación, nuestra cocinera favorita nos muestra cómo preparar una fresca y deliciosa ensalada campera, un plato adecuado para los días calurosos que están por llegar.



Aunque ya han pasado unos meses desde que se decretó el Estado de Alarma, todavía seguimos confinados en casa. El coronavirus ha provocado que gran parte el mundo esté atravesando un momento realmente complicado, ya que seguimos confinados en nuestras casas a raíz de esta crisis sanitaria.



De ahí que, si te acabas de incorporar a estas recetas, y no sabes la razón, es porque queremos ayudarte a que se te pase más rápido con las 'Recetas de cocina para el aislamiento' o con los ejercicios de Paco Dávila en nuestra sección 'Entrénate frente al aislamiento' para mejorar así la rutina diaria y conseguir buenos hábitos de vida saludable.



Gracias a esta publicación, aprenderás a hacer uno de los platos que más apetecen cuando los termómetros suben: ensalada campera. Posee ingredientes muy completos, al igual que la ensalada de pasta. Es rica en hidratos gracias a sus patatas, cuenta con proteínas a través del huevo y el atún, así como con vitaminas por medio de las verduras y hortalizas que lo acompañan. De ahí a que os recomendemos servirlo como plato único.



Si estás cansado de comer siempre lo mismo, de no saber qué preparar de menú cada día, no dudes en navegar buscando las 'Recetas de cocina para el aislamiento' tanto en la web de cope.es como en cadena100.es .