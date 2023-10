Los consejos de la Policía Local para circular correctamente con un patinete eléctrico

Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, actualmente hay unos 700.000 patinetes eléctricos en España. Y el ritmo al que se están expandiendo hace pensar que pronto puedan llegar a superar el millón de unidades vendidas. Su impacto en la sociedad ha sido brutal, y por ello, y a contrarreloj, las autoridades competentes han tenido que actuar para poner medidas en cuanto a su uso. Para conocer todos los detalles, COPE Málaga ha hablado con el subinspector de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero.

Lo primero que hay que especificar es que exactamente no se sabe la cifra de patinetes eléctricos que hay en España porque no existe un censo de ellos, al igual que ocurre, por ejemplo, con las bicicletas. “El único control que hay es el de la propia empresa que a través de una factura vende un vehículo como si vendiéramos una bicicleta. No conocemos fehacientemente el número exacto porque la administración pública no se encarga de censarlo. No necesitan de una autorización para circular. Por lo tanto, el usuario compra el vehículo, aprende o no aprende la norma y lo usa. Por eso son dos momentos los que a nosotros nos preocupa desde la Policía. El momento de elegir qué compro y una vez que lo compro cómo lo uso”, comenta José Luis Romero.





Muchos patinetes no se ajustan a los requisitos legales

La industria del patinete eléctrico es inmensa y por ello en ocasiones hay vehículos con múltiples características que no se ajustan a los requisitos legalmente establecidos por la normativa. A la hora de comprar un patinete eléctrico es primordial saber cuál comprar para después no llevarnos una sorpresa desagradable, ya que si la Policía Local indica que un patinete no está autorizado, puede llevárselo y el usuario jamás podrá recuperarlo. “Eso suele ocurrir con los que vienen importados de otros mercados, ya que todos los productos que tenemos nosotros en Europa han de pasar por unos estándares de calidad y unos requisitos que se le llama de homologación, es decir, homologado en Europa”, cuenta el subinspector de la Policía Local de Málaga





¿Cómo sabemos si un patinete está homologado?

Si quieres asegurarte de adquirir un patinete eléctrico que esté perfectamente homologado para su circulación en nuestro país debes tener en cuenta algunso aspectos esenciales. “Europa creó un distintivo, que es el mercado de conformidad. Son esas letras 'CE' que vemos en multitud de productos. Si el aparato carece de ese 'CE', no puede comercializarse en Europa y, por lo tanto, una vez inmovilizado no podemos entregarlo, porque nos dice la norma que ese producto no puede estar en circulación. Es peligroso porque no ha pasado por los estándares de calidad”, explica.

Otro punto a tener en cuenta es la velocidad máxima que alcanza el vehículo. “La máxima velocidad de un patinete eléctrico es de 25 kilómetros por hora. Si el patinete, por construcción, por diseño, tiene opción a correr más, ya no es un VMP (Vehículo de Movilidad Personal). Sería otra cosa, así que ya me lo puede retirar la Policía Local”, apunta José Luis Romero.

¿Es obligatorio llevar casco, chaleco reflectante y luces?

En cuanto al casco, al chaleco reflectante o al uso de luces también existen muchas dudas de su obligatoriedad. Según explica el subinspector de la Policía Local, el VMP debe tener luz y tiene que funcionar siempre, nunca puede estar apagada. La obligatoriedad de llevar casco y chaleco reflectante siempre van de la mano, pero solo ha de realizarse en ciertas ocasiones. “Existe la obligación de llevarlos cuando se comparte circulación con vehículos que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Si estamos en una vía que está limitada a 30, no estamos obligados a llevarlo”, especifica.

José Luis Romero también cuenta en COPE Málaga que los patinetes eléctricos no pueden ir ni por túneles urbanos ni por travesías. En ese caso, lo que debe hacer el conductor de un VMP es actuar como un peatón, es decir, bajarse y mover el patinete, o bien buscar un itinerario alternativo. Además de todo esto, el subinspector de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero, añade muchos más aspectos a tener en cuenta si circulamos con un patinete eléctrico, como por ejemplo, las multas a las que estamos expuestas y sus cantidades económicas. Todo lo puedes escuchar en el audio que se adjunta la fotografía principal de este artículo.