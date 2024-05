El Real Madrid no quiere que le entreguen la copa de campeón de Liga en Los Cármenes por respeto al Granada

El Real Madrid conquistaba este sábado su 36º título de Liga tras ganar al Cádiz por 3-0 y la derrota del Barcelona por 4-2 ante el Girona. A falta de cuatro jornadas para el final los de Carlo Ancelotti entonaban el alirón. El conjunto blanco aventaja en 13 puntos al Girona con 12 por disputarse y en 14 a los de Xavi Hernández.

Lo que en otro momento hubiera sido una jornada de celebración no fue tal. El título no se logró sobre el césped si no varias horas después, cuando acabó el encuentro de Montilivi. Y algunos futbolistas ya se habían ido a sus casas. Aunque la Cibeles estaba vallada la presencia de aficionados fue testimonial y los jugadores ni siquiera se acercaron por la mítica fuente. Pudo haber alguna fiesta privada de alguno de ellos, pero públicamente no se hizo nada.

En la mente estaba el importantísimo partido ante el Bayern de Múnich del miércoles (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu. Tras el 2-2 de la ida en el Allianz Arena la posibilidad de alcanzar una nueva final de Champions está presente y el equipo estaba con la mente puesta en ese encuentro. Por tanto habrá que esperar para la fiesta.

Aficionados del Real Madrid celebran el título de Liga en la plaza de Cibeles este sábado en Madrid. EFE





¿Cuándo será la celebración?

Según ha contado Miguel Ángel Díaz en Tiempo de Juego habrá que esperar hasta el próximo domingo, 12 de mayo, y concretamente para la mañana de ese día, para los festejos con la afición. Habrá una rúa por las calles de Madrid en un autobús descapotable y las correspondientes visitas institucionales a las sedes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

La única pega es que no se va a poder utilizar el Santiago Bernabéu porque ese día esta programado un concierto desde hace tiempo en el estadio. Por tanto, la fiesta con la afición en el feudo blanco se tendrá que posponer al último partido de LaLiga ante el Betis, el último fin de semana de mayo.

Tal y como ha podido confirmar nuestra compañera Arancha Rodríguez, los actos comenzarán a las 11h con la visita de la expedición merengue a las instalaciones de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en la Puerta del Sol de la capital madrileña.

A continuación partirán hacia el Ayuntamiento, con sede en la Plaza de Cibeles, y tras esa visita ya celebrarán con los aficionados en la Fuente de la Diosa Cibeles.

Queda por conocerse si la plantilla madridista va desde el comienzo o no con el autobús descapotado. Por otro lado, la RFEF tiene la intención de entregar la copa de LaLiga al Real Madrid en el partido del sábado en Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes que comenzará a las 18:30h, sin embargo, los jugadores blancos no quieren recibirla allí porque consideran que podría ser una falta de respeto porque ese día se puede confirmar el descenso del Granada a Segunda División.