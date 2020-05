El letal error que cometes con tu coche tras dos meses de inactividad y que aún desconoces

Muchos son los vehículos que han pasado semanas de inactividad durante este periodo de confinamiento a causa del coronavirus. La limitación de movimiento con el vehículo a excepción de los desplazamientos esenciales puede provocar problemas para el vehículo y la seguridad. Muchas personas solo se preocupan del estado de la batería, pero hay algo no menos importante, sobre todo si hablamos de seguridad. Nos referimos al estado de los neumáticos, ya que podemos cometer un grave error si no analizamos su estado tras un largo parón.

Como explica el experto en el mundo del motor, Carlos Sedano, si el coche lleva parado durante estos dos meses que llevamos en estado de alarma“hay que tener mucho cuidado con los neumáticos por que es algo muy peligroso. Si no estaban inflados a su presión correcta, que es algo habitual, el neumático habrá perdido como mínimo la mitad de la presión, aunque visualmente veamos que el neumático tiene aire. La seguridad en ese sentido es absolutamente fundamental”, subraya Carlos Sedano.

LA BATERÍA, EL OTRO GRAN PROBLEMA

La batería es otro de los problemas que podemos encontrar cuando vayamos a circular con el vehículo tras estar semanas sin moverse. “Si el coche no se ha arrancado ni una sola vez lo más probable es que no arranque. Las compañías de seguros normalmente permiten que vaya una grúa para que arranquen el coche. Si la batería no estaba en mal estado se vuelve a recargar y sirve. En otros casos hay que cambiar directamente la batería”, recomienda Sedano.

LA MOVILIDAD EN LAS DISTINTAS FASES

Con respecto a la movilidad en las distintas fases de la desescalada, Carlos Sedano comenta que en la fase cero, situación en las que se encuentran Málaga y Granada, entre otras muchas provincias, la limitación del uso del coche particular es “restrictiva salvo en casos puntuales en los que se tenga una justificación”.

La única variación que se ha hecho es que antes de entrar en la fase cero, en el coche solo podía ir una persona en cada fila de asientos y en la actualidad no hay limitación en cuanto al número de personas siempre y cuando formen parte de la misma unidad familiar. “Cuando entremos en la fase uno, el coche se va a poder usar para casi todo pero siempre dentro de la provincia en la que estemos”, recuerda Carlos Sedano.

CITA PREVIA PARA PASAR LA ITV

Por último, Sedano también hizo hincapié en la ITV, ya que en Andalucía hay en torno a 650.000 revisiones que no se han realizado. “Hay 70 estaciones que han abierto, pero las de Málaga y Granada aún no lo han hecho porque permanecen en fase cero. En todo caso, es recomendable que quien tenga que renovarlo en los próximos meses ya vayan pidiendo la cita por en la ITV por internet, solamente se van a poder hacer las inspecciones con cita previa. Tampoco se podrá pagar en efectivo, sino con tarjeta”.

