La pregunta que plantea Juanma Castaño tras la nueva Liga del Real Madrid: "Si este año ha ido sobrado..."

Ha pasado un día, pero el análisis de El Tertulión de Tiempo de Juego sobre LaLiga que ha conseguido el Real Madrid era necesario. Los blancos conquistaron su trigésimo sexto título liguero con un triunfo cómodo ante el Cádiz, sumado al posterior tropiezo del Barcelona en Girona. Un aficionado le hizo una pregunta a Juanma Castaño que trasladó al resto del mundo en forma de reflexión.

Los merengues celebrarán el título el domingo 12 de mayo, con las visitas al Ayuntamiento de Madrid y la sede la Comunidad, antes del clásico encuentro con su afición en la fuente de La Cibeles, donde el capitán Nacho Fernández pondrá la bufanda a la diosa por primera vez en su carrera.

El encuentro de semifinales de la Liga de Campeones que el miércoles disputa el Real Madrid ante el Bayern Múnich, por una plaza en la final de Londres tras el empate a dos de la ida, provocó que el club blanco aplazase la celebración de LaLiga tras proclamarse campeón el sábado.

En cualquier caso, no se resta la importancia del título. De no ganar ninguna de las dos ligas que dirigió al Real Madrid en su primera etapa en el equipo blanco, Carlo Ancelotti ha pasado, tras su regreso, a conquistar dos de las tres últimas ediciones, devolviendo a la entidad al dominio de la competición.

La nueva Liga del Real Madrid

Tres de las últimas cinco Ligas, sumando la de la temporada 2019/2020 ganada por Zinedine Zidane, han sido conquistadas por el Real Madrid. La vuelta inesperada de Ancelotti al cargo de entrenador, tras el fin de ciclo del francés, llegó con el claro objetivo del italiano de conquistar la única de las grandes europeas que le faltaban.

Real Madrid vs Cadiz

El Real Madrid no ha perdido un solo encuentro en LaLiga EA Sports desde la sexta jornada, el pasado 24 de septiembre, cuando salió derrotado de su visita al Cívitas Metropolitano en el derbi madrileño ante el Atlético. Nunca en la historia había cosechado menos derrotas en una temporada a inicios de mayo, después de la disputa de 49 encuentros oficiales.

La conquista de la trigésimo sexta Liga del Real Madrid con cuatro jornadas por disputarse, no cambió el plan marcado por el club blanco y expresado en público por Ancelotti. No había planificado una celebración y los jugadores, que celebraron tímidamente con los seguidores del Santiago Bernabéu y posteriormente juntos en el palco de honor.

Ancelotti dio permiso a sus futbolistas para celebrar, con la condición de que todos estaban citados a las 9:30 horas de la mañana del domingo en la Ciudad Real Madrid. Provocó que todos hayan pensado en la importancia del partido ante el Bayern Múnich del miércoles, priorizando el descanso antes del verdadero encuentro que marca la temporada.

"Si este año ha ido sobrado..."

"Me decía hoy un aficionado y me hizo pensar", comenzaba reflexionando Juanma Castaño en El Tertulión de Tiempo de Juego, "si este año el Real Madrid ya ha estado sobrado, los demás no van a poder fichar prácticamente y le van a traer a Mbappé, ¿esto quiere decir que nos vamos a zampar años de hegemonía y de coñazo del Real Madrid?".

Real Madrid vs Cadiz

Paco González bromeaba con que "del Real Madrid no era el aficionado precisamente". Juanma Castaño aclaró que con coñazo no se refería al coñazo para mal, si no al de la falta de competitividad de LaLiga": "Me hablaba como que veía una liga y dice es que tío, es que ya no hay estos y mire si viene Mbappé...".