VÍDEO: Ábalos dice que recurrirá su suspensión de militancia en el PSOE y asegura que ya sólo confía "en la Justicia"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha confirmado este lunes su intención de recurrir ante el PSOE su suspensión de militancia del partido de la que, a su juicio, no existe ningún precedente similar, y ha admitido que ya sólo confía "en la Justicia".

Así lo ha dicho durante su comparecencia en la comisión relativa del 'caso Koldo', en el Senado en respuesta al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, el primero que ha tenido oportunidad de interrogarle.

Ábalos fue suspendido de militancia a finales del pasado mes de febrero, tras el estallido del caso sobre la presunta trama de cobro de mordidas por la compra de material sanitario en plena pandemia en la que está investigado su exasesor Koldo García Izaguirre.

Dos meses después, Ábalos, que ahora está en el Grupo Mixto del Congreso, ha reconocido que aún no ha recurrido la decisión del partido, pero que mantiene su intención de hacerlo porque "no está nada de acuerdo".

"YA NO TENGO EN QUIEN CONFIAR"

"Lo recurriré porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de Organización de mi partido y esto no lo hice con nadie. Entiendo las situaciones, las urgencias, las posibilidades, pero a mí a estas alturas solamente me queda defender pocas cosas, pero muy importantes: la democracia, la justicia y los Derechos Humanos", ha expuesto.

Según ha recalcado, con "todo" lo que ha "vivido" ya sólo puede "confiar en la Justicia" y no por las "virtudes que pueda tener", sino por "necesidad", ha puntualizado. "Porque ya no tengo en quién confiar", ha enfatizado, subrayando que va a defender "todo lo que significa el Estado de Derecho y el principio de legalidad".

A su juicio, estos dos principios han estado "totalmente ausentes" en este proceso. "De hecho, estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado", ha deslizado, denunciando que la comisión de investigación del Senado es "un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia y donde el principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana".

