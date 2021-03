La Junta de Andalucía concederá tres millones en ayudas para actividades culturales de las hermandades

Aunque la pandemia va a impedir por segundo año que las calles se llenen de tronos, de pasos, de imágenes, de nazarenos, en COPE Andalucía estamos tan implicados como siempre con la Semana Mayor por todo lo que significa para esta tierra desde todas las dimensiones posibles.

Una implicación que comparten en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, con la consejera al frente. Patricia del Pozo ha pasado por ‘Andalucía va de cultura’ para adelantar algunos detalles de las ayudas por valor de tres millones de euros para la reactivación de los actos culturales promovidos por las hermandades, cuyo objetivo es conceder “cuanto antes”.

Las hermandades están siendo beneficiarias, en buena medida, de las ayudas que la Junta viene concediendo para la restauración y conservación del patrimonio de arte sacro. En la primera convocatoria se han concedido más de un millón y medio de euros y ya se trabaja para poner en marcha la convocatoria de 2021.

EXPOSICIONES EN MÁLAGA Y JEREZ

Que este año no va a haber procesiones en la calle es cierto, pero eso no significa que no haya tronos y pasos en la calle. Con esto tienen mucho que ver dos iniciativas de la Cadena COPE.

Hasta el Domingo de Resurrección, COPE Málaga ‘Saca los tronos a la calle’ con una exposición fotográfica en la emblemática calle Larios, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y la Fundación Unicaja. Una muestra con más de 40 fotografías de gran formato de los Sagrados Titulares de todas las hermandades de Málaga. Desde cualquier lugar de Andalucía se puede participar en concurso que tiene que ver con esta exposición. Puedes conocer cómo hacerlo y participar pinchando aquí.

Y en Jerez se ha organizado ‘Carrera Oficial, la Pasión en la calle’. Una exposición con fotografías de Miguel Ángel Castaño, que dan contenido al medio centenar de banderolas en las calles Larga y Porvera, con las imágenes que estos días saldrían en procesión. Otra iniciativa de la Cadena COPE, con la colaboración de la Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Jerez, Secovisa-Herpasur y Solelec, que se han querido sumar a esta iniciativa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

INICIATIVAS DE LA FUNDACIÓN UNICAJA

El Centro Cultural Fundación Unicaja será el espacio principal en el que se desarrolle ‘Málaga suena en Semana Santa’, un proyecto que lleva a bandas de música de Semana Santa a las azoteas del propio centro cultural y de la Hermandad del Sepulcro, para tocar marchas desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. Seis formaciones musicales van a participar en esta iniciativa, con conciertos que van a ser emitidos en streaming desde la cuenta de Instagram del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.

Y en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la Plaza del Obispo, quedan unos días, hasta el 3 de abril, para visitar la exposición del décimo cuarto Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, con diez obras adquiridas para formar parte de la Colección de Arte Fundación Unicaja, y otras 25 seleccionadas para la muestra.

También te puede interesar:

- Marc Anthony, Alejandro Sanz y Mónica Naranjo: música para las noches de verano en Fuengirola

- Nya de la Rubia: música e interpretación con carácter andaluz

- COPE Málaga ‘Saca los tronos a la calle’ con una exposición fotográfica en calle Larios