Jubilación a los 60 años: el listado de profesiones que te permitirán hacerlo con la totalidad de la pensión

Aunque a algunas personas les parezca lejana su edad de jubilación es un tema que ocupa y preocupa a todos los trabajadores. La edad en la que vamos a jubilarnos es un tema muy sensibe y sobretodo la cuantía de la pensión que nos va a quedar después de tantos años de trabajo.

Ahora mismo el debate se sitúa en la edad de jubilación, históricamente la edad de jubilación en nuestro país era de 65 años, posteriormente se subió hasta los 67 años, e incluso, a día de hoy, se sigue debatiendo si es posible alargar nuestro periodo productivo algunos años más.

Sin embargo, no todos los colectivos de trabajadores tienen que mirar con agonía si la edad de jubilación se alarga en el tiempo. La Seguridad Social explica que hay un régimen de trabajadores calificados como "Clases Pasivas del Estado".

CLASES PASIVAS DEL ESTADO

Se entiende como "Clases Pasivas del Estado" a los funcionarios públicos de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, los de la Administración de Justicia y los de las Cortes Generales. Esto se traduce en que el Estado les garantiza la protección frente a los riesgos de la vejez, incapacidad y muerte y supervivencia con pensiones de jubilación o retiro, viudedad, orfandad y en favor de familiares. A esta clase tambiénpertencen los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por tanto, si perteneces a este grupo de funcionarios del Estado puedes prejubilarte a los 60 años y poder disfrutar del 100% de tu pensión. Para ello, eso sí, deberas acreditar 35 años de cotización en ese puesto concreto. Es decir, si pertences a algunas de estas profesiones que conciernen a la Clase Pasiva y comenzaste a trabajar a los 25 años, a los 60 años ya podrías retirarte con el 100% de tu pensión.

También existe la posibilidad de poder prejubilarte a los 60 años habiendo cotizado 30 años, en este caso debes saber que no cobrarías el 100% de la paga, si no, un porcentaje inferior.

A este grupo también se adhieren los ex presidentes del gobierno, ex vicepresidentes del gobierno, ex ministros y otros cargos públicos.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE A 1.037,48 EUROS

La pensión media del sistema, donde entran jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, se situó en octubre en 1.037,48 euros mensuales, un 2,1 % más. En cuanto a la pensión media de jubilación sube a 1.193,8 euros, un 2,22 % más que un año antes.

En el caso de las nuevas altas de jubilación, con datos de septiembre, la pensión media asciende a 1.420 euros, una cifra que se eleva a 1.527 euros/mes en las nuevas jubilaciones dentro del régimen general. En cuanto a la pensión media de viudedad se quedó en 741,9 euros al mes, un alza interanual del 1,82 %. La Seguridad Social también detalla que el complemento brecha de género, y también a fecha 1 de septiembre, lo perciben 64.124 pensiones por un importe medio mensual de 60,82 euros.

De las 64.124 pensiones complementadas, el 19 % corresponde a pensionistas con un hijo (12.231); el 47,53 %, con dos hijos (30.475), el 20,82 %, con tres (13.353) y con cuatro hijos, el 12,58 % (8.065). Este complemento, vigente desde febrero, consiste en una cuantía fija de 27 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro. Se pide a la vez que se solicita la pensión.

