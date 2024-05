Puigdemont ve posible que lo detengan al regresar pero no podrán "impedir" su investidura

El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido este martes que "contempla" que le detengan cuando regrese a Cataluña, aunque ha asegurado que no podrán "impedir" su investidura en el Parlament si es el candidato.

En el tradicional ciclo de ruedas de prensa con los candidatos a la presidencia de la Generalitat organizado por la Agencia EFE con motivo del 12M, Puigdemont ha afirmado que da "pocas posibilidades" a esta detención, aunque ha apuntado: "Conociendo a la judicatura española, no sé si podrán resistir esta pulsión de conseguir una imagen que han estado buscando desesperadamente".

"Puede haber un momento de detención, pero si el objetivo de la acción judicial sería interferir en el proceso del Parlament, esto ya no lo podrán hacer. Me generarán una molestia personal, pero aquella idea que han tenido siempre, que a través del Código Penal y la judicatura de impedir que el Parlament tome decisiones, esto ahora no lo podrán hacer", ha señalado Puigdemont.

Puigdemont ha dejado claro que acudirá a la primera sesión de investidura en el Parlament aunque no se hayan levantado las medidas cautelares que implicarían su detención, y que será entonces la justicia la que "decidirá" si le tienen que encarcelar.

Hasta ahora, la justicia siempre ha logrado "impedir" las investiduras, si bien Puigdemont se ha mostrado confiado en que esto no pasará ahora gracias a la ley de amnistía.

En este supuesto, Puigdemont ha explicado que su equipo jurídico tiene "el mapa bastante claro de la acción de defensa jurídica" que aplicaría.

Y ha cerrado la puerta a regresar a Cataluña coincidiendo con la campaña electoral para buscar un "golpe de efecto": "Lo he contemplado pero siempre lo he descartado por el mismo motivo, siempre he estado preservando a la institución y una institución no puede ser encarcelada".

En cualquier caso, este regreso no podrá producirse en campaña: JxCat ha decidido celebrar el acto final de la campaña de Puigdemont en las antiguas escuelas de Elna (Francia) en lugar de los Jardinets de Gràcia de Barcelona, como estaba previsto inicialmente para visualizar la "última pantalla" de Puigdemont, han explicado fuentes del partido.

Descarta ser candidato al Congreso si no es president

Si el Parlament hace president a otro candidato, Puigdemont ha reiterado que no se ve haciendo de jefe de la oposición ni tampoco ejerciendo como senador autonómico, y hoy ha cerrado la puerta también a ocupar un escaño en el Congreso.

Puigdemont tampoco contempla hacer una "oposición en b", en el sentido de influir en las decisiones que tenga que tomar Junts en el Parlament: "No tengo que interferir en nada", ha apuntado.