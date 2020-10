Juan y Medio se enfrenta en directo a este cotidiano problema: “No se me ha parado el corazón de milagro"

Una tarde más, Juan y Medio ha vuelto a sacarnos una sonrisa en el programa que presenta junto a Eva Ruiz, 'La Tarde aquí y ahora', en Canal Sur. El famoso presentador se ha visto realmente preocupado por un error en un reloj que aún no habían actualizado tras el cambio de hora que tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo. “No se me ha parado el corazón de milagro”, “os voy a partir las piernas”, "¿cómo me hacéis esto?" o “no me ha quedado ni un esfínter sin contraer” son algunas de las frases que Juan y Medio suelta tras llevarse un buen susto.

JUAN Y MEDIO SE LLEVA UN BUEN SUSTO

Durante una conversación con una invitada al programa, Juan y Medio para la charla cuando se percata de la hora que es. “Me van a permitir un pequeño inciso, sigo el programa porque sigo, pero no se me ha parado el corazón de milagro”, comenta Juan y Medio mientras coge el reloj digital que tiene sobre la mesa.

Y es que el susto fue debido a que no le habían cambiado la hora al reloj y Juan y Medio estaba preocupado porque pensaba que se había colado en el programa que viene a continuación de 'La Tarde aquí y ahora'. “Creía que nos habíamos metido 13 minutos en 'Andalucía Directo' porque no le hemos cambiado la hora a los muertos del aparato este”, afirma mientras enseña a cámara el reloj con la hora mal puesta y Eva Ruiz y el público se ríen.

“OS VOY A PARTIR LAS PIERNAS”

Como cuenta Juan y Medio, al ver la hora pensaba que ya se había pasado de tiempo, pero nada más lejos de la realidad. “Cuando he mirado la hora he pensado que iban a encontrar muerto a Modesto sobre el escritorio de 'Andalucía Directo', ¿cómo me hacéis esto?”, insistía Juan y Medio y también se preocupaba por Modesto Barragán, presentador de Andalucía Directo.

Afortunadamente todo quedó en un pequeño susto y rápidamente llamó a un compañero para que arreglase el asunto y pusiese en hora el famoso reloj. “Toma, Raúl, a ver si me arreglas esto porque llevo el control del tiempo y pensaba que nos habíamos pasado, os voy a partir las piernas. No me ha quedado ni un esfínter sin contraer”, concluye Juan y Medio mientras que Eva Ruiz no puede parar de reír.

