El ingrediente perfecto para evitar que tus guisos se pasen de sal

Los secretos de la cocina nos inabarcables, los remedios que tienen nuestras madres o los grandes chefs para darle ese toque tan especial a las comidas es digno de estudio. Igual que el mismo guiso no sabe igual dependiendo de la persona que lo haga, la misma receta suele tener diferente sabor dependiendo del "arte" con el que te manejes en la cocina.

Se suele decir que la clave de que las comidas que preparamos tengan éxito depende del cariño con la que lo hagamos. Sin embargo, con el cariño no basta. Durante la preparación de nuestro plato pueden surgir múltiples inconvenientes que pueden poner en peligro el sabor de nuestro plato. Uno de los puntos claves suele ser el punto de sal.

Es habitual en las recetas que seguimos como se nos indica que añadamos un ingrediente e ir "rectificando" de sal el preparado que estemos realizando. Si la receta te sale sosa, el problema es fácil de solucionar, se le añade la sal al gusto y se acabó el problema.

Sin embargo, la situación se complica si ocurre todo lo contrario ¿cómo arreglo un guiso si me he pasado de sal? ¿quién no se ha encontrado con este problema alguna vez? Afortunadamente "casi" todo en la cocina tiene solución y si con el toque de sal se te ha ido la mano, no te preocupes, hay un remedio casero que evitarás que quedes mal ante tus comensales o lo que es peor, que tengas que tirar el plato a la basura.





El ingrediente que te sacara del apuro, es uno que está siempre presente en tu cocina: la patata. Con la este producto conseguirás corregir el punto de sal en tus salsas, estofados, cazuelas, sopas u otros tipos de platos caldosos. Para ello bastará con que añadas una patata cruda cortada en trozos gruesos y dejarla cocer junto a tu guiso durante al menos diez minutos. Una vez que pase ese tiempo, comprobarás que el plato ya no presenta ese sabor salado. Una vez que cumpla su función, puedes optar por retirarlo del plato o si lo deseas incorporarlo a tu guiso.

La explicación de que la patata sea el ingrediente perfecto para reducir la sal del plato está en el almidón que contiene este tubérculo, que hace posible que se absorba la sal y la deje el preparado al punto que queremos.

OTROS REMEDIOS PARA REDUCIR LA SAL

Aunque la patata suele tener mucho éxito, hay otras soluciones para reducir la sal en el caso que nos hayamos pasado con el salero. Un remedio bien antiguo es añadir un mendrugo de pan. Lo ideal es que añadamos un buen trozo y no pequeñas porciones ya que luego deberemos retirarlo y debemos evitar que se deshaga, ya que luego es muy difícil de retirar. Si optas por esta solución debes tener en cuenta que el pan también reduce el caldo de tu plato, por lo que luego deberás añadir agua para si no quieres que se te espese demasiado.

Otra solución es incorporar maizena, para ello deberemos diluirla un poco en agua e incorporarla a nuestro guiso, al igual que nos ocurría con el pan, no hay que añadir demasiado, ya que corremos el riesgo de quedarnos sin salsa ya que la maizena espesa mucho.

Añadir azúcar también sirve de ayuda, es algo que se suele utilizar en las salsas de tomate para reducir la acidez del tomate y que también es productivo para contrarrestar el poder de la sal, pero tampoco te pases con las cantidades, o de lo contrario tu receta podrá ser demasiado dulce.

Por último, si has optado por preparar una crema y te queda salada, la solución ideal es añadir una cucharada de leche condensada.

