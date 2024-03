Informes COPE: te mostramos cómo se trabaja en Málaga y cuál es el salario medio de un trabajador

La provincia de Málaga registra la menor tasa de paro de los últimos 16 años. Actualmente, en la provincia hay 142.000 parados, lo que sitúa la tasa de paro en el 16 por ciento (según la última Encuesta de Población Activa). Es uno de los mejores datos de la serie histórica... y igual que ocurre con el número de ocupados: según la EPA, en Málaga hay más de 720.000 personas ocupadas. El 85 por ciento trabaja en Servicios... es el sector ESTRELLA del mercado laboral en Málaga. Le sigue, aunque muy de lejos, la Construcción, que acapara el 8 por ciento de los trabajadores de la provincia; en cuarto lugar está la Industria con el 7 por ciento; y, por último, la Agricultura con el dos por ciento de los trabajadores de la provincia.



Son datos del informe COPE en el que te venimos contando CÓMO SE TRABAJA EN ESPAÑA y, en este caso CÓMO SE TRABAJA EN MÁLAGA. En este sentido nos preguntamos, ¿cuál es el salario medio en Málaga? Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía, el sueldo medio en la provincia es de 18.200 euros brutos al año o, lo que es lo mismo, 1.500 euros brutos al mes... es el sueldo medio más alto de toda Andalucía.

Autónomos

En el mercado laboral en Málaga son protagonistas los autónomos. Esta es la quinta provincia española con más autónomos datos de alta: según datos de la Seguridad Social, al cierre de 2023 se contabilizaban en Málaga 133.000 trabajadores por cuenta propia. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer para ser autónomo? Responde el vicepresidente segundo del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, José Almirón. "Alta en Hacienda, actividad que vaya a realizar y alta en el régimen especial de trabajadores autónomos".

Una de los grandes inconvenientes del autónomo es que el negocio depende exclusivamente de él... "puede coger vacaciones, puede cerrar un mes, pero ese mes no va a facturar nada, son vacaciones no pagadas"

Teletrabajo

En la radiografía que hacemos del mercado laboral en Málaga, ponemos el foco en el teletrabajo, que vivió un auténtico boom con motivo de la pandemia a raíz del confinamiento.



En este sentido, hay un lugar en Málaga en el que el teletrabajo era habitual hace años, cuando en la mayoría de empresas de Málaga era imprensable. Ese lugar es el Parque Tecnológico de Andalucíaque dirige Felipe Romera. "Ahora se está consolidando, yo creo que la mejor opción sería dos días de teletrabajo y tres de trabajo presencial".



Personas que prefieren teletrabajar y a las que, además, su empresa les da esa opción. Es el caso de Esther, que lleva veinte años trabajando en una distribuidora láctea y que ahora puede trabajar desde casa... "supone para el trabajador una mayor calidad de vida, reduce el estrés y facilita la conciliación laboral".



Uno de los retos a los que se ha enfrentado el mercado laboral en los últimos años, también aquí en Málaga, es el teletrabajo. Y otro reto de cara al futuro es la implantación de la semana laboral de cuatro días, un debate que nació en el seno del Gobierno. ¿Y qué dicen los expertos?, ¿la semana laboral de cuatro días es una posibilidad real? En COPE Málaga, el profesor universitario, experto en Economía, Rafael Salgueiro, explica que no es una medida que se pueda aplicar de forma generalizada a cualquier empresa. En este sentido, ¿en qué sectores sí sería viable? "Fundamentalmente las actividades de despacho, las de la administración pública que no tengon contacto con las personas e incluso las manufactureras que no funcionan a ciclo contínuo"

Pero hay empresas en las que resultaría inviable implantar de manera generalizada la semana laboral de cuatro días..."el comercio tanto el real como el virtual, también la hostelería, los alojamientos, el transporte, los servicios personales".

Tecnología

Y otro de los debates de cara al futuro del mercado de trabajo pasa por la tecnología... ¿quitará empleos la Inteligencia Artificial? Le hemos preguntado al catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga, Ezequiel López. Explica que es algo que ya ha ocurrido... "va a suponer un cambio en algunos profesionales y eso ha ocurrido desde la Revolución Industrial cada vez que ha habido un cambio tecnológico".

El catedrático pone algunos ejemplos concretos de cara al futuro... "profesiones relacionadas con elaborar textos o traducirlos. todo lo que sea creación de documentos".



En la Cadena COPE analizamos cómo se trabaja en España... aquí en COPE Málaga te estamos contando cómo se trabaja en la provincia. Y hay un dato más que queremos poner sobre la mesa, el de la brecha salarial (la diferencia de sueldo entre un hombre y una mujer que desarrollan una misma actividad). Según un informe de Comisiones Obreras, el sueldo de la mujer malagueña debería aumentar un 25 por ciento (4.350 euros al año) para igualarse al del hombre.