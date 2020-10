El guiño de Jennifer López a Málaga que no te esperas

La neoyorkina Jennifer López es una de las artistas más destacadas del panorama musical internacional, gracias a una carrera que se inició a finales del siglo XX con su primer disco, ‘On the 6’, que lanzó cuando ya había iniciado carrera en el cine y era una reconocida actriz de Hollywood.

Todo lo que ella toca se convierte en oro y uno de los datos que avalan la enorme trascendencia que alcanza todo lo que tiene que ver con JLo es que cuenta con 132 millones de seguidores en la red social Instagram.

Además de sus discos de estudio, Jennifer López también ha protagonizado en los últimos años exitosas colaboraciones con otros artistas, como ‘El mismo sol’ con Álvaro Soler; ‘Ni tú ni yo’, con Gente de Zona; ‘On the floor’, con Pitbull; ‘Se acabó el amor’, con Yandel y Abraham Mateo; o ‘Adrenalina’, con Wisin y Ricky Martin. Ahora, su éxito más reciente es el que comparte con el colombiano Maluma, con quien protagoniza una doble composición musical titulada ‘Pa’ti+Lonely’.

JLO VUELVE A CANTAR EN ESPAÑOL

En este tema, la diva del Bronx interpreta a una multimillonaria y Maluma, a su amante... que la traiciona porque, en realidad, es un agente de Policía que descubre sus negocios ilegales y la lleva ante la Justicia. En esta canción, Jennifer López vuelve a cantar en español, como ha hecho en distintos momentos de su carrera. El ejemplo más evidente es su éxito ‘El anillo’, que la colocó en el número uno de las listas de ventas y reproducciones en todo el mundo. El videoclip, por cierto, estaba protagonizado por un español, el actor Miguel Ángel Silvestre.

En este dúo con Maluma, JLo vuelve a apostar por el idioma de sus ascendientes (ya que tiene sangre puertorriqueña) y es en esta canción donde la artista neoyorkina hace un guiño a Málaga, a través de su hijo más universal. En ‘Pa’ti’, la artista pronuncia la siguiente estrofa: “Tengo una vista al mar desde el balcón, desayuno en la cama, ¿por qué no?, tengo un closet full [armario repleto] de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh”.

EL MALAGUEÑO MÁS UNIVERSAL

En este éxito que ya cuenta con más de 22 millones de reproducciones en el canal de Jennifer López en YouTube, la cantante hace referencia a Pablo Ruiz Picasso, artista malagueño internacionalmente conocido y cuyas obras resultan reconocibles a lo largo y ancho del mundo.

Tal es la relevancia de Picasso en el arte que actualmente se pueden contemplar obras del malagueño no solo en España (en los museos que el artista tiene en Málaga o Barcelona, o el famoso ‘Guernica’ que se expone en el Museo Reina Sofía de Madrid), también se muestran creaciones del pintor nacido en la malagueña Plaza de la Merced en el MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres o la Galería Nacional de Victoria de Melbourne.

La trascendencia internacional del malagueño más universal es innegable... una proyección que ahora se expande más si cabe gracias al guiño musical de Jennifer López.

UN CONCIERTO MEMORABLE EN LA COSTA DEL SOL

La artista neoyorkina está viviendo una etapa dorada en su carrera. En 2019, JLo cumplió unos espléndidos 50 años y, como solo puede hacer una artista de su nivel, lo celebró con una gira musical que la llevó a varios países del mundo, ‘It’s my party tour’, que arrancó en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, y pasó por otros destinos como Rusia, Israel, Turquía o Egipto.

Una de las paradas de esa gira tuvo lugar en la Costa del Sol, concretamente en el Festival Marenostrum de Fuengirola, donde la artista ofreció el único concierto en España... primera visita de Jennifer López al país desde el año 2012. La venta de entradas para ver en directo a la neoyorkina fue una auténtica odisea para las miles de personas deseosas de hacerse con el ticket que le permitiera disfrutar de un espectáculo de ese nivel.

REPASO A SUS GRANDES ÉXITOS

En aquel concierto en Fuengirola, la artista interpretó los éxitos más reconocidos de su carrera. No faltaron canciones como ‘If you had my love’, ‘Waiting for tonight’ o ‘Jenny from the block’, así como otros temas más recientes y que la han reconfirmado en los últimos años como una de las imprescindibles del panorama musical internacional... canciones como ‘On the floor’, ‘Dance again’, ‘Dinero’ o ‘El anillo’.

En el espectáculo no faltaron las impresionantes coreografías de Jennifer López y su cuerpo de baile, ni los cambios de vestuario, incluso se subió al escenario la hija de la cantante, Emme –fruto de su relación con Marc Anthony, con quien tuvo gemelos- para interpretar el fragmento de una canción. Este se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche.

En aquella noche memorable, Jennifer López dedicó algunas frases en español a un público entregado, que llegó a la Costa del Sol procedente de distintos puntos de España. “España, ¿están listos?”, dijo la artista a los asistentes al concierto de Fuengirola, ante quienes admitió que para ella era “un reto hablar en español”.

EL FAMOSO TRASERO DE JENNIFER LÓPEZ

La vida personal y profesional de Jennifer López despierta un enorme interés mediático. Es por ello que la artista genera informaciones de todo tipo. Y si hay un aspecto en este caso de su físico que, a lo largo de los años, ha generado titulares... ese es su trasero.

Existe un rumor según el cual, la cantante tiene asegurado su trasero... pero no es más que eso, una leyenda urbana, como explicaba en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ el coordinador de las emisoras musicales del Grupo COPE, Jorge Plané, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a la artista latina personalmente. “Jennifer López desmiente que tenga asegurado su trasero, bromea diciendo que quién se lo va a robar”, asegura Plané.

En todo caso, no hay duda de que cualquier aspecto de la vida o la carrera de la neoyorkina seguirá despertando el interés de millones de personas en todo el mundo, que admiran o detestan a esta belleza latina por su carrera musical e interpretativa.

