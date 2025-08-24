Eder Sarabia, en Tiempo de Juego: "Vamos a seguir teniendo esa esencia"

El Elche CF sacó un valioso empate en su visita al campo del Atlético de Madrid (1-1). Pese a empezar por detrás en el marcador con el tanto de Sorloth, los ilicitanos se vinieron arriba y sorprendieron a los colchoneros con el gol del recién llegado Rafa Mir. Ya en la segunda parte, el equipo de la franja reunió todas sus fuerzas para terminar consiguiendo otro punto en su regreso a Primera División.

EFE MADRID, 23/08/2025.- Los jugadores del Elche celebran el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Elche, este sábado en el estadio Metropolitano de Madrid.

En el segundo tramo de Tiempo de Juego, Eder Sarabia se pasó para repasar lo hecho por su equipo en el templo colchonero. El técnico vasco valoró así el empate: "Creo que fue un partido bastante completo. Hoy hemos sufrido un poco más que el día del Betis porque el Atleti nos ha exigido muchísimo. Seguramente ellos han merecido más, pero al final hemos peleado."

Una de las cosas que se vio en el partido ante el Atlético de Madrid fue que siempre había más de un jugador del Elche encima de Almada. A la hora de hablar sobre esto, Sarabia fue claro: "Me gusta cortar las posesiones del rival para que así tengamos nosotros antes la pelota. En este caso sabíamos que Almada era un jugador del que teníamos que estar muy pendiente y creo que ahí hemos estado bastante bien."

Para finalizar, Eder Sarabia valoró el dato que soltó Pedro Martín durante la retransmisión en el que decía que siempre que el Elche había empatado sus dos primeros partidos en Primera, luego se acababa salvando. "Está claro que es un dato que se valora por como lo hemos conseguido. Independientemente de estos dos puntos, toca mejorar en todos los aspectos, ser un equipo más completo e integrar a los futbolistas que están llegando Tenemos mucha ilusión por todo lo que viene, que no es poco," explicó.