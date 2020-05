Francisco de la Torre: "Me quedan tres años de legislatura y quiero cumplirlos"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, concedió a COPE Málaga su primera entrevista tras el periodo de convalecencia que le ha tenido apartado de la primera línea política desde el pasado 11 de abril, momento en el que tuvo que ser intervenido de un hematoma subdural crónico. El regidor confiesa que: "Estoy mucho mejor. La Semana Santa fue para mí muy dura, ya lo era las anteriores, pero tuve jornadas de hasta 18 horas de trabajo. Tuve un resbalón en noviembre y no le presté atención pero hubo un pequeño derrame interno del que no era consciente y eso provocó la urgencia y la intervención del doctor Arráez. Ya estoy a pleno rendimiento".

A pesar de la gravedad de la lesión De la Torre afirma rotundo: "No me asusté, no sentí miedo. Confié en los profesionales, no era consciente de la gravedad y confiaba en los médicos. En la UCI me di cuenta de que todo iba bien, tenía todos los movimientos, era consciente y demuestra que la sanidad de Málaga es excelente", subraya.

El alcalde de Málaga reconoce explica como se enteró de la dolencia que padecía: "Cuando me hacen el TAC se detecta la existencia del hematoma y de que tengo que ser intervenido. No tuve miedo, lo afronté".

Desde que se supo de su dolencia, fueron constantes las muestras de cariño que recibió desde todos los sectores de la sociedad: "Percibí el cariño de la gente y me emociona recordarlo. Me llevó bastantes días responder los múltiples mensajes de wasap. Tengo mensajes preciosos que he contestado con la lógica intensidad de sentimientos. La gente valora el esfuerzo y el trabajo y eso motiva y estimula mucho".

CONVERSACIÓN PENDIENTE CON JUAN CASSÁ

Muchos se preguntan si este contratiempo de salud hará precipitar la salida de De la Torre de la alcaldía antes de que termine la legislatura: "Yo en lo que he pensado en este tiempo es recuperarme bien y de estar los cuatro años de legislatura. En los momentos difíciles es cuando más compromiso tengo de meter el hombro. No pienso más allá de esta legislatura. Me quedan 3 años y en eso estoy".

En este tiempo se ha producido un hecho que puede ser fundamental, la salida de Ciudadanos de Juan Cassá que puede ser clave para que De la Torre pueda continuar como alcalde de Málaga. El regidor explica como ha vivido la salida del ya es miembro de Ciudadanos que puede suponer una amenza para su continuidad en la alcaldía: "El 4 de mayo, cumplía 20 años de alcalde y fue cuando se hizo pública la salida de Cassá de Ciudadanos. Leí un teletipo del congreso de Ciudadanos, que se celebró y posteriormente el de la salida de Cassá. He entendido que no haya ninguna llamada de Cassá porque he estado fuera de circulación. Ahora sí espero que lo haya para ver si va a seguir con los apoyos que se cerró con Ciudadanos y cuál va ser su postura. Él tendrá que decirme sí va a seguir en esa continuidad o no. Por mi parte, tengo que decir que nuestro objetivo de mejora de la ciudad serán sometidos al consenso con los grupos de la oposición".

Sobre si le ha molestado el momento de la salida de Cassa explica: "No tengo datos para opinar sobre la ética de Cassá. Es un tema delicado. No sé si lo podría haber comunicado más adelante, eso es cosa de él".

La relación con Cassa en estos cinco años ha tenido sus altos y sus bajos como explica el propio De la Torre: "Con Cassá he estado bien los 3 primeros años y luego quiso mantener las distancias. Luego sus resultados electorales no fueron buenos. Esta legislatura sí ha mantenido sus compromisos, ahora no sé qué decisiones tomará. No sé qué tiempo tardará en llamar".

POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA

El alcalde está abierto a futuros acuerdos de gobierno con la oposición y no se para a pensar en una posible moción de censura: "No sé si la oposición planeará una moción de censura junto a Cassá. Espero que Cassá no cambie de posición. Mi intención es hablar con PSOE y Adelante Málaga para consensuar planes de gobierno y sacar adelante Málaga.

El alcalde de la ciudad es consciente de que la decisión de Cassá no ha sentado bien en un sector amplio de los malagueños: "He notado reacción negativa en la decisión de Juan Cassá, hay algunos interrogantes que condicionarías esta reacción. Confío en la buena fe y en la búsqueda del bien común.

De la Torre, también reconoce que esta noche hablará con el líder de la oposición: "Llamaré esta noche a Daniel Pérez para ver que quiere resolver en esa reunión bilateral para tratar todas las cuestiones. Mañana hay una comisión de seguimiento del COVID donde están todos los grupos.Las diez de la noche es una hora discreta, antes de la intervención he estado desde las siete de la mañana hasta la 1 de la madrugada, no pretendo volver a ese ritmo. Estoy muy satisfecho, en especial de Susana Carrillo, por llevar a cabo un gran trabajo".

De la Torre también valoró las actuaciones del gobierno central en estos momentos de crisis: "Es un tema complejo gobernar en esta situación pero la gestión es mejorable. Se tenía que haber adelantado, sobretodo en el acopio de material sanitario. En las fases debía ser más transparente. Debió buscar más consenso y apoyos de todas las fuerzas políticas y ahí es donde debe buscar tener más humildad.

Por último también hizo balance de los 20 años que lleva al frente de la alcaldía de Málaga: "En estos 20 años hemos hecho un buen trabajo colectivo. Hemos demostrado nuestra fortaleza. Empresas y personas se han volcado para ayudar a la gente en este periodo de Pandemia. Málaga es una ciudad de referencia", explicó Francisco de la Torre.

