Un fallecido y un herido grave tras el derrumbe de un muro en una obra en Benarrabá

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida, y ha tenido que ser trasladada al hospital, tras el derrumbe de un muro de una obra en la mañana de este martes en la localidad malagueña de Benarrabá. Se trata de dos operarios.

Así lo han informado desde Emergencias 112 Andalucía y también fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), de la Diputación de Málaga, cuerpo que ha actuado tras ser sido movilizado por este suceso.

Según el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, un ciudadano ha alertado minutos antes de las 12.00 horas para indicar que un muro de una obra se había caído y había dejado a al menos un operario atrapado.

fallecido en el lugar del accidente

De inmediato, la sala de coordinación activó a los Bomberos del Consorcio Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero, y a la Guardia Civil. Los operativos han confirmado el fallecimiento de un hombre en el lugar de los hechos.

Además, otro hombre de 39 años ha resultado herido y ha sido evacuado en helicóptero sanitario al Hospital Clínico de Málaga capital, con traumatismos en ambas piernas.

De momento no han trascendido más datos sobre los trabajos que estaban realizando ni las circunstancias en las que se ha producido el accidente, pero desde el centro coordinador sí se ha informado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, han señalado el 112.

un rescate de cinco horas

Por su parte, desde Bomberos han precisado que desde las 12.00 hasta las 17.00 horas, las dotaciones del CPB Málaga de Algatocín y de Ronda han intervenido para rescatar a estos dos trabajadores en una obra, ubicada a la entrada del pueblo de Benarrabá.

Según han indicado, uno de ellos estaba atrapado por los pies y para poder liberarlo ha sido necesario el uso de maquinaria, al ser un lugar estrecho y de difícil acceso, tras lo que ha sido trasladado hasta la ambulancia para su evacuación; mientras que el segundo operario había fallecido.

Por su parte, delegados de CCOO y UGT se concentrarán este miércoles por la muerte de este trabajador, así como para mostrar su solidaridad y condolencias con la familia y allegados y para expresar su repulsa "por la terrible lacra que azota nuestra sociedad, los siniestros laborales, que restan vidas o dejan accidentados a un sinfín de trabajadores y trabajadoras".