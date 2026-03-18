Pegasus Aero Group abre la puerta al empleo aeronáutico con su nuevo curso de técnico de mantenimiento

La compañía aeronáutica Pegasus Aero Group ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para una nueva edición de su Curso de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves (TMA) correspondiente al curso académico 2026/2027. Esta formación, que cuenta con la autorización oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), presenta una tasa de empleabilidad superior al 90 %, consolidándose como una oportunidad de primer nivel para acceder a un mercado laboral con una alta demanda de profesionales cualificados.

Una formación oficial con doble licencia

El programa formativo está diseñado para capacitar a los alumnos en la obtención de las licencias B1.1 (aviones con motores de turbina) y B1.3 (helicópteros con motores de turbina). Esta doble titulación habilita a los graduados para desarrollar su carrera profesional en cualquier ámbito de la aviación civil, no solo a nivel nacional, sino también en el competitivo panorama internacional, abriendo un amplio abanico de posibilidades laborales en aerolíneas, talleres de mantenimiento y otras empresas del sector.

Helicóptero Bell 412 de la compañia

La formación se impartirá en el Aeródromo Sebastián Almagro, ubicado en Palma del Río (Córdoba), y tiene una duración estimada de entre 24 y 26 meses. Uno de los principales atractivos del curso es su enfoque práctico, ya que se desarrolla en un entorno profesional real. Los estudiantes tienen acceso a un Centro de Mantenimiento Part 145 operativo, lo que les permite realizar prácticas directamente sobre aeronaves y componentes, adquiriendo una experiencia fundamental para su futuro desempeño.

Las infraestructuras destinadas a la enseñanza son de primer nivel, con más de 800 metros cuadrados dedicados a talleres especializados de mecánica, electricidad y aviónica. A esto se suman aulas completamente equipadas y una plataforma online de apoyo, garantizando una experiencia de aprendizaje integral y adaptada a las exigencias tecnológicas del sector aeronáutico actual.

Requisitos de acceso y oportunidades

Para acceder a esta formación, los aspirantes deben contar, preferiblemente, con una titulación de Bachillerato en la rama científico-técnica o tecnológica, un título de Formación Profesional en áreas afines como automoción, electricidad o electrónica, o un Ciclo Formativo de Grado Medio relacionado. No obstante, aquellos interesados que no posean ninguna de estas titulaciones tienen la posibilidad de acceder mediante la superación de una prueba de acceso específica.

El lanzamiento de este curso responde a la creciente demanda de técnicos cualificados en el sector aeronáutico. Las previsiones de la industria apuntan a que se necesitarán más de 10.000 técnicos en los próximos cinco años, lo que subraya la importancia estratégica de este tipo de programas. Para asegurar una formación de calidad y personalizada, el curso cuenta con plazas limitadas, adaptando el ritmo de enseñanza a las necesidades de cada alumno.

Además, los estudiantes matriculados contarán con ventajas adicionales que potencian su desarrollo. Podrán optar a las becas que ofrece la Fundación Sebastián Almagro y, una vez completados sus estudios, tendrán acceso preferente a la bolsa de empleo del grupo Pegasus, que opera activamente tanto en Europa como en Latinoamérica.

Pegasus Aero Group, un referente en el sector

Con una trayectoria de casi seis décadas, Pegasus Aero Group se ha consolidado como una de las compañías más relevantes del sector aeronáutico a nivel nacional e internacional. Su modelo de negocio, basado en la diversificación de actividades y una clara proyección internacional, se refleja en una facturación que supera los 110 millones de euros anuales, con una evolución positiva y sostenida año tras año.

La compañía gestiona una impresionante flota de más de 130 aeronaves, que incluye aviones, helicópteros y sistemas no tripulados (UAVs). Esta capacidad operativa le permite ofrecer un amplio abanico de servicios especializados, que van desde operaciones aéreas complejas hasta la simulación aérea. Además de su peso económico, la empresa destaca por su impacto en el empleo, generando alrededor de 650 puestos de trabajo directos e indirectos.

Las principales líneas de actividad de la compañía abarcan las operaciones aéreas especializadas con aeronaves y UAS, el mantenimiento, la simulación y, de manera destacada, la formación aeronáutica. Con la apertura de este nuevo periodo de inscripción para el curso de TMA, Pegasus Aero Group refuerza su firme apuesta por la formación técnica especializada como pilar fundamental para el futuro del sector.