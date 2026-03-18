Tallante celebra el orgullo de la zona Oeste de Cartagena con los premios 'Garbancillo de Oro'

El Local Social de Perín ha acogido la gala de los V premios ‘Garbancillo de Oro’ de Tallante, un evento que congregó a más de 200 personas de toda la zona Oeste de Cartagena. Estos galardones nacieron para reconocer a personas, grupos y organizaciones con un compromiso excepcional en la defensa y promoción de la identidad y el territorio. La gala, presentada por Tomás Martínez Pagán, comenzó con la actuación de la cantautora Marianela y un trovo de Juan Diego Celdrán, quien afirmó que "estos premios son un homenaje del pueblo, al pueblo mismo".

Reconocimiento a la comunidad

En la categoría de gastronomía, el premio ha sido para ‘Comercial Ana’ de Cuesta Blanca, un negocio familiar que data de 1933. José Francisco Moreno, su actual gerente, recogió el galardón de manos de la concejal de Comercio, Belén Romero, y agradeció a los vecinos "que siguen confiando en el comercio tradicional y en el servicio que ofrecemos tan lleno de esencia e identidad".

La Asociación de Vecinos de Galifa ha sido galardonada por su labor en la promoción comunitaria. El presidente, Pedro Manuel Díaz, recogió el premio y recordó al antiguo presidente de la Junta Vecinal, Antonio Madrid Yuste. En su intervención, destacó: "En la zona Oeste gozamos de muchas fortalezas, por lo que tenemos que seguir trabajando para ponerlas en valor".

Impulso al turismo y la educación

Por su parte, María José Martínez ha recibido el premio a la promoción del turismo cultural por su trayectoria emprendedora con alojamientos como ‘La Nieta del Gasero’ o ‘Las Casas de El Nene’. Martínez destacó que "todo el mundo que viene de fuera se sorprende y se maravilla con esta zona de Cartagena".

El premio a la divulgación de los valores locales ha sido para el Colegio ‘Peñas Blancas’ de Tallante. Sus directoras, Aroa Fructuoso y Susana Osete, explicaron que "la zona Oeste posee unas particularidades muy positivas para la educación" y celebraron que, gracias al centro, "más de 40 familias se han mudado a Tallante y a poblaciones cercanas para gozar del servicio que damos".

Amplia representación institucional y social

La gala contó con una nutrida presencia de representantes institucionales y sociales, reflejo de la unión en la comarca. Asistieron la diputada regional Carmina Fernández, concejales del gobierno y la oposición, y los presidentes de la práctica totalidad de las asociaciones de vecinos de la zona, desde Tallante a Canteras pasando por Perín o La Magdalena.

El evento, organizado por la Asociación Cartagena Ciudad Creativa, finalizó con un ágape elaborado con productos de la zona Oeste. La decoración corrió a cargo de la Asociación ArteAndo, que también elaboró los trofeos con esparto, poniendo en valor la artesanía local.