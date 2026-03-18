La solución para pymes que evita perder ventas por no contestar al teléfono

Pymes que no tienen tiempo para responder a todas sus llamadas y que, por ello, pierden oportunidades de venta. Para solucionar este problema nace llamadaperdida.es, un servicio de recepción de llamadas para empresas. Su fundador, Alberto Castiel, explica que ayudan a las compañías a no perder ninguna venta por no estar disponibles al teléfono.

Atención humana o con inteligencia artificial

El funcionamiento es sencillo: responden las llamadas en nombre de la empresa cliente. "Nosotros lo que hacemos es responder en nombre de su empresa, tomamos los datos que hagan falta, damos la información que haga falta y establecemos un contacto con un cliente que de otra manera habría llamado al siguiente", detalla Castiel. Este servicio es útil para una gran variedad de negocios, desde clínicas o inmobiliarias hasta empresas de mamparas, y además ofrecen la posibilidad de integrarse con el CRM de la compañía.

Cada negocio tiene su casuística, su tipo de cliente y su complejidad, y por lo tanto no siempre conviene la misma solución" Alberto Castiel llamadaperdida.es

Según Castiel, "cada negocio tiene su casuística, su tipo de cliente, su ticket medio y su complejidad, y por lo tanto no siempre conviene la misma solución". Por ello, permiten elegir entre agentes humanos o de inteligencia artificial. Una IA puede ser útil para realizar un primer filtro en casos de una alta demanda, como una inmobiliaria que recibe 500 llamadas por un alquiler. En cambio, para un negocio con un ticket medio alto y menos llamadas, un agente humano puede ser más conveniente para no perder ninguna oportunidad.

Planes de precios y agentes nativos

El servicio funciona con una suscripción mensual flexible, lo que permite adaptarse a la estacionalidad de ciertos negocios, como un club náutico en verano. En cuanto a los precios, la opción de inteligencia artificial tiene un coste de 99 euros de mantenimiento más 69 céntimos por llamada. La alternativa con personas parte de 149 euros de tarifa base y 1,49 euros por llamada.

Todos los agentes son nativos españoles, a diferencia de la mayoría de los que hay en el mercado" Alberto Castiel llamadaperdida.es

Un valor añadido que recalca Castiel es que todos sus agentes son nativos. "Todos los agentes son nativos españoles, a diferencia de la mayoría de los que hay en el mercado". Según explica, no externalizan el servicio a otros países de Latinoamérica, algo que consideran clave para las empresas con un ticket de negocio relevante donde cada llamada es importante. El objetivo, concluye, es ofrecer siempre una imagen de calidad del servicio.