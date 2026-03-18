El Hospital Materno Infantil de Huelva inicia sus obras con una inversión que triplica la original y salda una deuda histórica

El proyecto del Hospital Materno Infantil de Huelva ha puesto hoy su primera piedra con un diseño final que casi triplica la inversión y amplía notablemente los servicios previstos en su concepción original de 2018. Impulsado por el actual gobierno de la Junta de Andalucía, la infraestructura sanitaria ha evolucionado desde los 25 millones de euros iniciales hasta un presupuesto de 82,64 millones, un cambio que busca saldar una deuda histórica con la sanidad onubense.

Un largo camino desde 2018

El plan original, presentado en abril de 2018 durante el gobierno de Susana Díaz, contemplaba un edificio de unos 22.000 metros cuadrados con 107 habitaciones y una inversión de 29 millones. El objetivo era equiparar a Huelva con el resto de capitales andaluzas y humanizar la atención materno-infantil.

00:00 Volumen Descargar Declaraciones de la consejera de Salud en 2018, Marina Álvarez Benito cuando se empieza a hablar del Materno

Tras el cambio político en la Junta, el proyecto sufrió una paralización temporal que lo convirtió en objeto de debate. No fue hasta marzo de 2019 cuando el nuevo ejecutivo autonómico, a través del entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, reactivó su tramitación con la adjudicación de la redacción del proyecto.

Es una inversión muy importante, pero va a mejorar el servicio, la calidad del servicio" Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía

El compromiso del nuevo gobierno fue reafirmado en 2022 por el presidente, Juanma Moreno, quien destacó la importancia de la nueva infraestructura. "Es una inversión muy importante, pero va a mejorar el servicio, la calidad del servicio, y va a mejorar, no solamente para los propios profesionales, sino también para los usuarios", afirmó en su momento.

Un salto cualitativo: más grande y más completo

El diseño que finalmente se construye es mucho más ambicioso, con una superficie que crece hasta los 36.372 metros cuadrados y un presupuesto que se eleva a 82,64 millones de euros. La obra, adjudicada a la UTE formada por OHLA y Sando Construcción, contempla un edificio de seis niveles con 125 camas y un helipuerto.

Este nuevo centro integrará una completa cartera de servicios para evitar desplazamientos a otras provincias. Dispondrá de áreas de Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Salud Mental, una UCI neonatal y pediátrica, un bloque quirúrgico y obstétrico, urgencias especializadas y consultas externas.

Impacto directo en la atención sanitaria

Con su puesta en marcha, se estima que el hospital atenderá más de 64.000 consultas al año, 21.000 urgencias pediátricas y otras 17.000 gineco-obstétricas. Esta capacidad reforzará la calidad asistencial, el confort y la intimidad de miles de pacientes en la provincia de Huelva.