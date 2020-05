El estudio que revela que la mayoría de las personas que teletrabajan no quieren seguir en casa

El teletrabajo ha sido uno de los grandes descubrimientos durante este tiempo de confinamiento que atravesamos producto de la crisis que está generando el COVID - 19. Miles de trabajadores se han visto obligados a trabajar desde casa y lo que en un principio parecía que sería una ventaja, posteriormente se ha convertido para el trabajador en una carga. Durante todo este tiempo hemos leído pautas para teletrabajar, pautas para conciliar teletrabajo y familia, pero más allá de ahorrar gasolina, evitar atascos, el teletrabajo no está siendo la panacea que muchos esperaban. Tanto es así que, si dependiera de ellos, cuando acabara el confinamiento la mayoría de empleados no regresaría al teletrabajo, según la IV Encuesta Funcas sobre el coronavirus: a tan solo 3,4 trabajadores de cada 10 les gustaría seguir teletrabajando.

Una de las razones de que trabajar desde casa no entusiasme a la mayoría es que sus jornadas son más largas. Según un análisis de NordVPN recogido en Forbes, con el teletrabajo trabajamos al menos dos horas más que cuando íbamos a la oficina. Y la falta de preparación para esta opción de trabajo puede estar detrás de esas largas jornadas. "Pasar de un teletrabajo prácticamente inexistente como era el caso de España a un teletrabajo a tiempo completo es algo que, en circunstancias normales, se habría planificado cuidadosamente, tanto desde el punto de vista tecnológico como adaptando los modos de organizar y dirigir el trabajo", explica Eva Rimbau, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Sin embargo, la emergencia por la pandemia ha impedido cualquier tipo de planificación, por lo que hemos comenzado a teletrabajar sin ninguna preparación. Eso ha traído consigo algunos fallos que se están pagando con tiempo extra. Como explica Mar Sabadell, también profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, las competencias digitales corporativas se van construyendo a medida que teletrabajamos, "lo que implica ineficiencias, cambios, aprendizaje.

DIFÍCIL DESCONEXIÓN DIGITAL

Precisamente una de las principales causas de que los empleados se encuentren desbordados es que, ante la demanda por parte de la empresa y la autoexigencia que nos imponemos presionados por la situación económica, la desconexión se vuelve casi imposible. Según un estudio publicado en GlobalWebIndex, la vida laboral se inmiscuye irremediablemente en la vida familiar: el 74 % de quienes teletrabajan revisa su correo fuera del horario laboral, frente al 59 % de quienes no trabajan desde casa. De hecho, el análisis de NordVPN indica que desde el confinamiento comenzamos antes la jornada y, sin embargo, no dejamos de trabajar más temprano. Los datos de Surfshark —otro proveedor de VPN— recogidos en Bloomberg muestran incluso picos de actividad entre las doce y las tres de la madrugada que no eran frecuentes antes del inicio de la pandemia.

LAS MUJERES MÁS PENDIENTES DE LA FAMILIA

Otra de las razones de que aumenten los niveles de estrés de los teletrabajadores es que la conciliación se ha convertido en una fantasía aún más difícil de alcanzar que antes del estado de alarma. Mantener el colegio y el trabajo en un mismo espacio, y tener tiempo, además, para atender a los mayores dependientes si también conviven con la familia mientras se entretiene a los niños es casi imposible.

De nuevo, las mujeres están pagando el precio más alto. Aunque según la encuesta de Funcas tanto las madres como los padres con menores en el hogar cuidan y entretienen a los hijos, ellas les dedican más tiempo: las madres afirman dedicar a esta actividad 4,3 horas diarias, y superan en más de una hora el tiempo medio que le dedican los padres (3,1 horas). La misma conclusión obtuvo el estudio preliminar de la asociación Nada es Gratis, que concluyó que las mujeres asumen más peso en las tareas de casa durante el confinamiento, también en familias en las que el padre y la madre siguen trabajando.

CLAVES PARA SABER QUE TELETRABAJAS MAL

Estar siempre disponible. Se está generando la idea de que el teletrabajo supone estar siempre disponible y conectado, algo que resulta «estresante, improductivo y va en contra del derecho a la desconexión digital», recuerda la profesora Rimbau. «Debe entenderse que el teletrabajo en realidad consiste en dejar que la gente se organice el tiempo como mejor le convenga para que pueda entregar los resultados acordados en un plazo concreto», explica la profesora, y añade que las personas con cargo directivo deben olvidarse de intentar saber qué hacen en todo momento sus colaboradores y aprender a darles autonomía dentro de unas referencias claras.

Seguir horarios extensos. Aunque todos los expertos consultados afirman que en el teletrabajo el horario no es lo más relevante, también apuntan que si nos encontramos trabajando a todas horas, sin descansos e incluso durante el fin de semana, «algo estamos haciendo mal. La referencia es trabajar un número de horas que nos permita descansar y realizar otras actividades más allá del trabajo (vida social y familiar, ocio, ejercicio, etc.)», afirma Eva Rimbau.

No tener descansos. Tampoco es recomendable trabajar sin parar, incluso aunque estemos hablando de una jornada razonable. Lo ideal es hacer descansos breves a lo largo del día (cinco minutos cada media hora, quince minutos cada dos horas, una pausa más larga para comer…) y moverse para hacer estiramientos que eviten los problemas musculoesqueléticos asociados al trabajo sedentario.

