Javier Romo: "He sido mucho más generoso, él ha sido más inteligente"
"Al final cada uno hace la carrera como quiere. Yo he corrido para ganar y seguiré intentándolo", dijo en meta un Javier Romo que no acabó muy contento con Juan Ayuso, su compañero de escapada y que le robó la etapa.
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Gonzalo Bernardos dice lo que muchos piensan sobre los nuevos inversores inmobiliarios en España
El economista acaba con ciertas explicaciones que están adquiriendo notoriedad en redes sociales