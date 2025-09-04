COPE
Javier Romo: "He sido mucho más generoso, él ha sido más inteligente"

"Al final cada uno hace la carrera como quiere. Yo he corrido para ganar y seguiré intentándolo", dijo en meta un Javier Romo que no acabó muy contento con Juan Ayuso, su compañero de escapada y que le robó la etapa.

El ciclista manchego batió a Ayuso y conquistó la segunda victoria española.
