Teletrabajo: cinco claves para organizarte en este confinamiento por coronavirus

Teletrabajar puede parecer sencillo e incluso, cómodo, ya que te permite desarrollar tus funciones desde casa. Pero ante esta situación provocada por el coronavirus, puede llegar a afectarte anímicamente y hacer que baje tu productividad.

Para evitar que esto ocurra, existen unas claves muy sencillas que pueden ayudar a afrontar la situación y superar con éxito este periodo mientras se mantiene el Estado de Alarma.

5 CLAVES PARA EL ÉXITO

1. Espacio de trabajo:

Tener un espacio de trabajo es fundamental y te ayudará a mantener una rutina. No lo hagas desde el sofá o la cama. Un lugar adecuado es una zona, que en la medida de lo posible, se parezca a tu lugar de trabajo habitual, de forma que te ayude a garantizar tu productividad.

Entre las recomendaciones están que tengas una luz natural adecuada, que complementes con luz artificial, así como una mesa y silla ergonómicas. No utilices la misma silla que usas para comer, ya que al pasar tantas horas en ella podrías tener problemas de espalda.

Además, es recomendable que la mesa y espacio en el que desempeñas la actividad esté limpia y organizada. Los hábitos de higiene, como limpiar las superficies regularmente y lavarse las manos, mantendrán el espacio más saludable.

También es fundamental que busques un sitio donde no te molesten ni interrumpan. El objetivo, que no te ocurra como al profesor Robert Kelly, que se hizo famoso por la entrada de sus hijos al despacho, interrumpiendo una entrevista en directo con la cadena británica BBC.

2. Horario y organización:

Cuando teletrabajas, tu jefe no está continuamente presionándote, por lo que es fundamental que te organices y marques los tiempos para la realización de las diferentes tareas. Por ello, es fundamental que mantengas un horario, quizás el mismo que tienes en la oficina, para desempeñar tus funciones. Si no lo haces, pueden pasarte dos cosas: o que no termines las tareas que se te encomiendan o corresponde, o que pases más horas realizando tu trabajo que si estuvieses en la oficina.

Planifica tu jornada , creando un horario e incluyendo descansos | Pixabay

Durante esta época, puede resultarte más difícil desconectar de tu trabajo, por lo que en esa organización has de planificar también algunos descansos. Esto va a permitirte tener una mayor concentración y contribuye a que mantegas un nivel de productividad adecuado.

3. Vestirse: ​

​Trabajar desde casa puede conllevar grandes ventajas, pero también convertirse en una trampa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por ello, es fundamental que te quites el pijama o el chándal. No hace falta que te pongas traje, pero utiliza otras prendas “de calle”, aunque sean más cómodas o informales que las que llevaríamos en la oficina.

La sensación de trabajo y responsabilidad aumentará con la vestimenta adecuada. Además, si tienes programada una videoconferencia estarás listo para participar.

Arréglate y vístete, no te quedes en pijama | PIXABAY

4. Contacto con los compañeros:

Es bueno que durante este periodo mantengas hábitos diarios como dar los buenas días y despedirte de los compañeros cada día. Además, manten el contacto directo con tus jefes y compañeros, ya sea mediante una videoconferencia diaria o una llamada telefónica.

Mantén el contacto con tus compañeros por videoconferencia o llamada | PIXABAY

Además, para seguir manteniendo el trabajo en equipo es fundamental establecer protocolos para trabajar con el resto de compañeros en remoto, de manera que se puedan replicar las dinámicas de trabajo cotidianas que tendríamos en la oficina.

5. Evita distracciones

Durante este periodo, y para que cumplas con tu jornada en el horario previsto, debes procurar evitar todas las distracciones posibles. Es decir, utiliza el teléfono móvil solo cuando sea necesario, no utilices las redes sociales.

Recuerda también que estás trabajando, por lo que no utilices este tiempo para poner la lavadora, tender o hacer la comida. Las tareas domésticas debes hacerlas en el mismo tiempo que lo hacías cuando ibas a la oficina.

